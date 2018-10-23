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Виктор Гончаров: «У нас очень короткая скамейка. Не хватает игроков высокого класса»
Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» завершили выступление в Кубке России, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. На предварительном этапе на неделе команда Виктора Гончарова провела матчи второго тура. Две победы и два поражения у них в активе.
По итогам двух соревновательных недель белорусский полпред стал четвертым в своей группе и борьбу дальше не продолжит.
Так ли неутешительны эти результаты, рассказывает гость программы «Неделя спорта» Виктор Федорович Гончаров, главный тренер волейбольной команды «Минчанка».
«Мы выиграли всего лишь одну игру, но это не значит, что мы играем плохо»
Виктор Федорович, после первого тура Кубка России вы говорили, что было какое-то волнение, которое, возможно, повлияло на результат. Скажите, ко второму туру удалось ли отойти от этого?
Виктор Гончаров, главный тренер волейбольной команды «Минчанка»:
В какой-то степени мы уже в первом туре может быть и потеряли шанс выйти в финал Кубка. Но когда приехали в Красноярск, все равно ставили перед собой цель попасть дальше.
Скажите, чего, на ваш взгляд, не хватило в первом туре и удалось ли что-то изменить ко второму?
Виктор Гончаров:
У вас два тура подряд, четыре матча за четыре дня. Сумасшедший график и ритм. Усталость все-таки сказывается на результатах девочек?
Виктор Гончаров:
«У нас очень короткая скамейка. Не хватает игроков высокого класса»
Наверное, раз в таком темпе проходил Кубок России, к Суперлиге уже полностью готовы?
Виктор Гончаров:
Сейчас нам будем немного легче – мы будем играть по одной игре, будем готовиться к одной игре.
«Поднять белорусский волейбол, приблизиться к европейскому»
Хотел спросить о переездах. В Кубке были поездки в Череповец, Красноярск. В связи с этим финансовая сторона вопроса очень поменялась – бюджет вырос.
Виктор Гончаров:
Но я скажу откровенно: участвовала «Минчанка» в чемпионате Беларуси, к нам приходили три-пять-восемь-десять человек. А сколько на Кубке приходило людей! Как бы мы не играли, я всегда настраиваю команду на то, что мы играем для зрителей. На многие команды люди пойдут.
То есть цель оправдывает средства?
Виктор Гончаров:
«Судьба меня заставляет идти на то, чтобы брать легионеров»
В Кубке России поставлена точка. Чем заняты ваши мысли сейчас, что дальше?
Виктор Гончаров:
Есть ли конкретные персоналии, которые вы хотели бы видеть в своей команде? И ведутся ли переговоры с ними?
Виктор Гончаров:
«Тренер за площадкой, а опытный игрок – в площадке»
Виктор Федорович, вам, как тренеру, с кем работать проще – с опытными игроками, у которых за плечами большой опыт, но их все-таки сложно переучивать, или с молодыми, которые легко впитывают и поддаются вашей тренерской подготовке?
Виктор Гончаров:
Давно выработался такой стимул, что тренер за площадкой, а опытный игрок – в площадке. И он может больше подсказать в площадке, нежели тренер за площадкой.
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Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» завершили выступление в Кубке России, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. На предварительном этапе на неделе...
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