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В Пинском районе бесправник на Mitsubishi насмерть сбил велосипедиста
Новости Беларуси. Ночью 24 октября в Пинском районе на трассе М10 бесправник на иномарке наехал на велосипедиста.
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На 421 км дороги автомобиль сбил 42-летнего жителя Пинска, который двигался в попутном направлении на велосипеде «Аист». В результате наезда велосипедист погиб на месте.
По факту происшествия проводится проверка. Отмечается, что на велосипеде не было фар или фликеров.
Осенью 2018 года в Минске водителю легковушки удалось избежать столкновения с велосипедистом.
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Новости Беларуси. Ночью 24 октября в Пинском районе на трассе М10 бесправник на иномарке наехал на велосипедиста. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома,...
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