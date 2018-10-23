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В Пинском районе бесправник на Mitsubishi насмерть сбил велосипедиста

24.10.2018 15:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ночью 24 октября в Пинском районе на трассе М10 бесправник на иномарке наехал на велосипедиста.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 38-летний пинчанин без водительских прав ехал в сторону Иваново на Mitsubishi Montero.  

В Пинском районе бесправник на Mitsubishi насмерть сбил велосипедиста
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

На 421 км дороги автомобиль сбил 42-летнего жителя Пинска, который двигался в попутном направлении на велосипеде «Аист». В результате наезда велосипедист погиб на месте.  

По факту происшествия проводится проверка. Отмечается, что на велосипеде не было фар или фликеров.  

Осенью 2018 года в Минске водителю легковушки удалось избежать столкновения с велосипедистом.  

Человек на велосипеде выехал на дорогу на красный свет – здесь подробности.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ночью 24 октября в Пинском районе на трассе М10 бесправник на иномарке наехал на велосипедиста.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома,...
 
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