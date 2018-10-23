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«Если захочешь – больше заработаешь». Как в местной школе решают проблему дефицита кадров на швейном предприятии в Дрибине?
Новости Беларуси. В Дрибине со школьной скамьи начали готовить швей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому подтолкнула ситуация на рынке труда. Как и в целом по стране вакансий по-прежнему больше, чем соискателей. И швеи в числе самых востребованных профессий.
Это швейное производство появилось в Дрибине несколько лет назад. Его организовали предприниматели из столицы. Просто бизнес. В райцентре и затраты меньше, и конкуренция ниже, и логистика хорошая.
Оксана Жизневская, швея швейного предприятия:
Предприятие работает в две смены, и здесь готовы предложить работу ещё 25 специалистам.
Диана Иванченко, мастер смены швейного предприятия:
Вопрос организации швейного производства в Дрибине прорабатывали и другие предприниматели, в том числе и из соседней России. Но острая нехватка кадров отпугивала инвесторов. Решить проблему взялись в местной средней школе.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Настя Новикова вместе с одноклассницами занимается за машинкой шесть часов в неделю. В мечтах – работать начальником станции на железной дороге, но и эти знания, считает девушка, необходимы.
Анастасия Новикова, ученик Дрибинской средней школы:
В группе обучаются 17 старшеклассниц: жители райцентра и соседних деревень. Обычную строчку уже прошли, сейчас изучают виды французского шва.
Кристина Кручинина, ученик Дрибинской средней школы:
Обучение рассчитано на два года. После девочки получат второй разряд швеи и если кому-то из них строчить и кроить пришлось по душе, – проблем с трудоустройством не будет.
Елена Семёнова, директор Дрибинской средней школы:
В школе уверены – на рынке труда такая профориентация необходима. Именно в своём, небольшом районе. Здесь проживает менее 10 тысяч человек и найти хорошую работу непросто. А новые проекты дают людям новые возможности.
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«Если захочешь – больше заработаешь». Как в местной школе решают проблему дефицита кадров на швейном предприятии в Дрибине?
Новости Беларуси. В Дрибине со школьной скамьи начали готовить швей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому подтолкнула ситуация на рынке труда. Как...
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