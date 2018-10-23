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На железных дорогах Беларуси и Литвы работают пинские мастера﻿

24.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>     Словно производственный конвейер действуют мобильные комплексы Центра механизации путевых работ Белорусской железной дороги. Насколько позволяют погодные условия, они беспрерывно по всей территории страны заняты обеспечением безопасности движения поездов. Ежемесячно выполняя ремонт и обслуживание порядка 850 километров железнодорожного пути, коллектив центра приближается к выполнению планового годового задания. При этом такие производственные показатели, как экспорт товаров и услуг, на госпредприятии в числе ключевых. За последние время не было года, чтобы техника наших мастеров ремонта пути не была задействована за границей с целью получения валютной выручки.

  Сейчас в командировке в Литве находится экипаж щебнеочистительной машины РМ-80. Ее основное предназначение - восстановление динамических свойств железнодорожного полотна. Пинчанам в очередной раз доверено работать на ответственном участке «Вильнюс-Каунас» и в районе Клайпеды. К слову, сотрудничество с литовскими железнодорожниками поспособствовало досрочному выполнению задания по экспорту товаров. Коллеги из Прибалтики приобрели путевые специализированные инструменты, запасные части для железнодорожных строительных машин.




  Тем временем БЖД готовит технику к зиме. Центру механизации был поручен ремонт трех снегоуборочных поездов СМ-2. Причем все пришлось делать практически одновременно. Машины этой марки ремонтируются только в Пинске. Снегоуборочные поезда разбираются и обновляются отдельными частями, производится техническое обслуживание силовых установок. Цеховое пространство полностью заполнено. По графику отремонтированные поезда отправляются на станции приписки, чтобы в полной готовности отразить стихию. Один из них уже вернулся в Витебск, в стадии тестовых проверок находится СМ-2 из Жлобина, на очереди - передача снегоуборочной техники заказчику с Лидской дистанции пути. Кроме того, предприятие оказывает услуги по ремонту хопперов-дозаторов (вагоны для транспортировки и укладки щебня), железнодорожно-строительной техники, в том числе укладочных кранов, моторных платформ, рельсосварочных машин, а также их узлов и агрегатов. Ряд комплектующих изделий выпускается как импортозамещающие.



  Цеховой осмотр готовности снегоуборочного поезда для Жлобинской дистанции пути. Такую технику доверяют ремонтировать только пинчанам

  В декабре начнутся ремонт и подготовка к следующему сезону собственной специализированной техники ЦМПР - 21 машины. На эксплуатационном республиканском унитарном предприятии занято 320 человек, около половины из них - вахтовики мобильных путевых комплексов. Среднемесячная заработная плата составляет 989 рублей. 

  Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
   Фото автора
 
Теги: Витебск
 
 
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    Словно производственный конвейер действуют мобильные комплексы Центра механизации путевых работ Белорусской железной дороги. Насколько позволяют погодные...
 
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