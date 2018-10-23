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Право знать: на вопросы о труде ответят профсоюзные специалисты
24.10.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк
В стране 26 октября 2018 года с 10.00 до 12.00 Белорусским профессиональным союзом работников культуры, информации, спорта и туризма будет проводиться «горячая линия» для членов отраслевого профсоюза. Тема – «Вопросы законодательства о труде». Контакты для связи: Центральный комитет – тел. (8-017) 203-97-29; Брестская областная организация – тел. (8-0162) 21-83-02; Витебская областная организация – тел. (8-0212) 35-88-28; Гомельская областная организация – тел. (8-0232) 32-96-98; Гродненская областная организация – тел. (8-0152) 72-10-19; Минская городская организация – тел. (8-017) 323-43-17; Могилевская областная организация – тел. (8-0222) 25-36-42. Источник: https://1prof.by/news/in_the_country/pravo_znat_na_voprosy_o_trude_otvetyat_profsoyuznye_spetsialisty.html © 1prof.b
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В стране 26 октября 2018 года с 10.00 до 12.00 Белорусским профессиональным союзом работников культуры, информации, спорта и туризма будет проводиться «горячая линия»...
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