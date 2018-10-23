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В минском магазине мужчина с пистолетом требовал порезать ему лимон

24.10.2018 16:28 — Разное | Аргументы и факты  
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В минском магазине мужчина с пистолетом требовал порезать ему лимон
Следственный комитет РБ

ЧП в одном из минских магазинов произошло 20 октября около 17.00.

Мужчина попросил кассира порезать купленный им лимон. Женщина, которая в этот момент рассчитывала покупателей, сказала, что занята и не может ему помочь. В ответ на отказ, мужчина достал из кармана пневматический пистолет и стал угрожать кассиру, что выстрелит, пишет БЕЛТА.

Женщина не растерялась и позвала охранников магазина. Вскоре 31-летнего хулигана задержала милиция.

Оказалось, что он был пьян. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Хулиганство, совершенное с угрозой применения оружия». Он сейчас под домашним арестом.

 

 
 
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Оказалось, что он был пьян. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Хулиганство, совершенное с угрозой...
 
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Ивьевский край
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