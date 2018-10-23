Комиссионный сбор. Сколько мы переплачиваем за билеты в кино или на концерт

Комиссионными сборами люди возмущались с тех пор, как те появились. Еще герой книги Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» Киса Воробьянинов недоуменно восклицал: «Позвольте, мы ничего не знаем ни о каких комиссионных сборах. Лично я отказываюсь платить».

В наши дни комиссионные сборы никуда не делись. За что берут дополнительную плату? Как избежать комиссии? Сколько мы переплачиваем? Разобрался «АиФ».

ЧЕРЕЗ КАССУ

В толковом словаре Сергея Ожегова слово «комиссия» трактуется как поручение, выполняемое за определенное вознаграждение, обычно связанное с куплей и продажей. Другими словами, это сбор, взимаемый за посреднические услуги. В некоторых случаях плату называют сервисным сбором. Как ни назови, а суть в том, что это дополнительные траты.

Если мы затрагиваем тему покупки билетов в театр, кино, на концерт, то сервисный сбор взимается практически во всех случаях, когда покупатель приобретает квиток не через кассу того учреждения, которое он собрался посетить.

Бывает так, что кассы в здании театра или в месте проведения концерта нет, тогда комиссии за посреднические услуги вряд ли удастся избежать. При этом сервисный сбор уже может быть включен в стоимость билета.

ОНЛАЙН

Часто комиссия взимается за покупку билета через Интернет. К примеру, представители билетного оператора ByCard на вопрос «АиФ» о том, за что конкретно берется дополнительная плата, пояснили, что у них «сервисный сбор взимается за оказание услуги продажи билетов онлайн».

Представители УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома также подтверждают, что заключили договоры с билетными операторами, которые за свою работу взимают определенную сумму с каждого проданного квитка. Например, при стоимости билета в 7 рублей комиссия за покупку онлайн - около 1 рубля. Получается, дополнительный сбор составляет почти 15% изначальной стоимости. При этом услуга все равно пользуется большой популярностью.

При покупке билета на спектакль стоимостью 21 рубль еще 2,5 рубля придется доплатить за оформление квитка через Интернет - почти 12%. Другими словами, приходится доплачивать за комфорт: зато не нужно лишний раз ездить на другой конец города или из пригорода в столицу за билетом. К тому же можно в спокойной обстановке, зайдя на сайт, выбрать на экране нужное вам место в зале. Но если касса находится буквально на соседней улице, то имеет смысл дойти до нее, чтобы сэкономить. Мало кто ходит в театр один, а экономия с двух билетов - 5 рублей.

Часто размер комиссии зависит от билетного оператора. В Беларуси приобрести квитки онлайн можно с помощью ByCard.by, Kassy.by, TicketPro.by, kvitki.by и ряда других операторов. Поэтому, если вы определились с выбором спектакля, концерта или киносеанса и хотите сэкономить, имеет смысл зайти на сайты всех операторов и заказать билет там, где комиссия меньше.

Комиссия взимается не только за покупку онлайн билетов в развлекательные заведения. Сбор могут взять за приобретение через Интернет квитков на поезд, автобус или в некоторых интернет-магазинах.

Кстати

Иногда на сайте билетного оператора отображается информация о том, что свободных мест в зале на нужный вам сеанс нет. Однако это не значит, что билеты закончились. Просто оператор распродал все квитки, которые ему выделил поставщик. При этом у другого оператора билеты все еще могут быть в наличии.