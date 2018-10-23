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Торжественное открытие чемпионата по мини-футболу в Горках. Фоторепортаж
24.10.2018 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня в спорткомплексе «Ледовая арена» состоялось торжественное открытие чемпионата по мини-футболу среди сотрудников и гражданского персонала Следственного комитета Республики Беларусь.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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Сегодня в спорткомплексе «Ледовая арена» состоялось торжественное открытие чемпионата по мини-футболу среди сотрудников и гражданского персонала Следственного...
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