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Сегодня в Горках произошло ДТП. К счастью, никто не пострадал
24.10.2018 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня около 12 часов дня произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Советской и Горького. Ауди врезалась в другой легковой автомобиль прямо на пешеходном переходе. В ДТП никто не пострадал.
Валерия ДРОЗДОВСКАЯ.
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Сегодня около 12 часов дня произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Советской и Горького. Ауди врезалась в другой легковой автомобиль прямо...
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