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Три белорусские гимназии и школа удостоены знака отличия Минобразования Франции

24.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Три белорусские гимназии и школа удостоены знака отличия Минобразования Франции

Билингвистические франкофонные секции четырех учреждений общего среднего образования Беларуси удостоены знака отличия Министерства образования Франции Label France Education, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе посольства Франции в Беларуси.

Четыре учебных заведения Беларуси вошли в список лауреатов высокой международной награды. Таких знаков удостоены гимназия №1 Новополоцка, гимназия №9 Витебска, средняя школа №15 Бреста и гимназия №1 Солигорска. К слову, в России три школы были удостоены такой награды, в Украине - одна. Всего в мире - 20.

В учреждениях образования кроме непосредственно преподавания французского языка изучают другие нелингвистические дисциплины, например, социологию и экономику Франции. Как отметила учитель французского языка Новополоцкой гимназии №1 Ольга Сасина, в гимназии проходят Дни культуры Франции, Дни франкофонии, около 20 лет работает театр, в котором учащиеся ставят пьесы на французском языке.

Планируется, что в ближайшее время представители гимназий получат высокие награды из рук французских дипломатов.

Принадлежность к Label Francе Education дает привилегированный доступ к услугам, способствующим повышению качества обучения. Среди них занятия по повышению квалификации преподавателей, возможность финансовой поддержки инновационной педагогической деятельности, участие в семинарах руководителей либо координаторов двуязычных франкофонных секций учебных учреждений, а также интерактивные предложения в области культуры. Кроме того, сайт сообщества дает возможность продвигать свое учебное заведение, обмениваться информацией, ресурсами и опытом с другими школами и гимназиями мира.

Label Francе Education - это знак качества, который присваивает министр иностранных дел Франции школам, предоставляющим за пределами страны на основе собственного национального образования двуязычное франкоязычное обучение. Награда вручается лучшим билингвистическим секциям, которые реализуют углубленное изучение французского языка и преподавание на нем как минимум одной нелингвистической дисциплины. Учреждение среднего образования, удостоенное знака, признается образцовым в области преподавания языка.


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Билингвистические франкофонные секции четырех учреждений общего среднего образования Беларуси удостоены знака отличия Министерства образования...
 
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