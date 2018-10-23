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Минск претендует на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году
24.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Ассоциация "Белорусская федерация футбола" заявила об заинтересованности провести матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году на минском стадионе "Динамо", сообщили корреспонденту
Конкурс по выбору стадиона, где пройдет встреча за Суперкубок-2021, начался 28 сентября 2018 года. Страны, которые заинтересованы принять этот матч, должны отправить свои заявочные досье УЕФА до 15 февраля 2019 года. Затем в мае-июне 2019 года исполком УЕФА назовет ассоциацию, которая примет матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году.
В этом месяце столичному стадиону "Динамо" была официально присвоена четвертая категория УЕФА, что позволяет ему принимать матчи самого высокого уровня.
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Ассоциация "Белорусская федерация футбола" заявила об заинтересованности провести матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году на минском стадионе "Динамо",...
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