Мужчина похитил в минском магазине 188 плиток шоколада, сообщила БЕЛТА официальный представитель Советского РУВД Минска Ольга Шавель.

К столичным правоохранителям обратились сотрудники одного из магазинов с заявлением о грабеже. Они рассказали, что в магазин зашел мужчина, а через некоторое время один из сотрудников заметил, что тот прячет товар по карманам и под куртку. Когда злоумышленника окликнули, он стал убегать.

Мужчину, который открыто похитил 188 плиток шоколада, задержали. Оказалось, что ранее он был судим.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.206 (грабеж) УК. Как пояснил заместитель начальника Советского РУВД по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Александр Филипчик, ему грозит до 4 лет лишения свободы.





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