Что строится в Слуцке на 2-м пер. М. Богдановича?





Что строят на пересечении 2-го пер. М. Богдановича и ул. Тройчанской? С таким вопросом за последние дни к сайту SlutskGorod обратились несколько читателей. В Слуцком райисполкоме ответили, что площадка готовится под строительство продовольственного магазина «Санта».

Эту информацию подтвердили в ООО «Санта ритейл», которая в компании «Санта Бремор» отвечает за розничный бизнес. На пустыре возле пятиэтажных домов построят магазин, в котором будут представлены рыбные продукты, но и основные группы продовольственных товаров.

Общая площадь торгового объекта составит 400 кв. м. - примерно 20 на 20 метров с небольшой пристройкой. Ориентировочный срок сдачи объекта пока назначен на февраль 2019 года.



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