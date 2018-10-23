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Непогода: рекомендации водителям и пешеходам
24.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
В условиях плохой погоды и ограниченной видимости ГАИ рекомендует водителям:
Пешеходам: не начинать переход улицы, не убедившись, что водители вас заметили и успели остановиться.
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В условиях плохой погоды и ограниченной видимости ГАИ рекомендует водителям: соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию; избегать резких маневров и...
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