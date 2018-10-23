Нацбанк рассчитывает на принятие закона о платежных услугах не позднее 2019 года

Национальный банк рассчитывает на принятие закона «О платежных системах и платежных услугах в Республике Беларусь» не позднее 2019 года. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Рускевич сегодня на международном форуме по банковским информационным технологиям «БанкИТ’2018», передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Татьяны Рускевич, в целом проект закона согласован с заинтересованными госорганами, осталось проработать некоторые нюансы с Министерством юстиции. После рассмотрения в Совете Министров законопроект может быть внесен в Палату представителей до конца нынешнего года. «Хотелось бы, конечно, на этой сессии в первом чтении рассмотреть закон, но в любом случае весной следующего года это будет реально», — отметила Татьяна Рускевич.

Представитель Нацбанка напомнила, что закон усовершенствует систему оказания платежных услуг. Одна из наиболее ожидаемых новаций — возможность принимать платежи в пользу третьих лиц организациями, которые не относятся к банковскому сектору. При этом к таким организациям будут предъявляться определенные требования, чтобы обеспечить защиту интересов тех, кто будет пользоваться этими услугами. При разработке проекта закона учитывался опыт европейских стран.