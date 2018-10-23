|
Проведены мониторинги
24.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Инспекцией НиП Хотимского РОЧС были проведены мониторинги в здании УПС Костюковичского РУПС Могилевского филиала РУП «Белпочта» и объекта Хотимского РайПО универмаг «Родны кут».
В ходе проведения мониторинга в здании Хотимского РУПС были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:
— на путях эвакуации находятся предметы уменьшающие минимальную эвакуационную ширину;
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекцией НиП Хотимского РОЧС были проведены мониторинги в здании УПС Костюковичского РУПС Могилевского филиала РУП «Белпочта» и объекта Хотимского РайПО...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)