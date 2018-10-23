Форма Солнца изменилась, но мы до сих пор не знаем, почему это произошло

Совсем не секрет, что наше Солнце является вполне средней по величине звездой по отношению ко всем остальным, которые мы наблюдаем в глубокой и красивой темноте космоса. Но тем не менее это все-таки довольно спокойный маленький ядерный реактор. Он производит псевдоторнадо и солнечные вспышки и отправляет сложные потоки плазмы в космос.

Проводя очередные наблюдения, ученые сделали открытие, которое добавляет еще один замечательный факт к нашим знаниям. Согласно новой статье в «Астрофизическом журнале», Солнце увеличивается и уменьшается каждые 11 лет примерно на расстояние от 1 до 2 км. Образно можно красиво сказать, что оно дышит, хотя и очень медленно. Это очень слабый “вдох” и “выдох”, так как эти дополнительные километры увеличивают радиус Солнца всего на 0,00029 процента. Принимая это во внимание, просто невероятно, что команде исследователей из Института технологии Нью-Джерси и Университета Лазурного берега посчастливилось заметить его вообще. Так как же они смогли это сделать?

Команда анализировала плазменные потоки, убегающие и возвращающиеся на солнечную поверхность, — высокоэнергетические ионизированные газовые нити. Оказывается, частота колебаний плазменных волн, перетекающих по звезде, во многом аналогична звуковым волнам, издаваемым музыкальным инструментом. Например, у вас имеется саксофон, потому что вам нравится джаз. Вы играете на нужной ноте, шум выходит, и все хорошо. Теперь, если тюбинг внутри саксофона внезапно расширится наружу, тон этой ноты упадет. Сожмите все это, и тон будет выше. В этом смысле Солнце немного похоже на волшебный саксофон. Частоты его волн меняются в соответствии с тем, насколько велико Солнце. И это может быть измерено довольно точно учеными на Земле. Однако научная работа была не простой: в конце концов, для этого потребовался 21 год наблюдений с помощью двух отдельных космических телескопов NASA.