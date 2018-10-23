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Форма Солнца изменилась, но мы до сих пор не знаем, почему это произошло

24.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Совсем не секрет, что наше Солнце является вполне средней по величине звездой по отношению ко всем остальным, которые мы наблюдаем в глубокой и красивой темноте космоса. Но тем не менее это все-таки довольно спокойный маленький ядерный реактор. Он производит псевдоторнадо и солнечные вспышки и отправляет сложные потоки плазмы в космос.

Проводя очередные наблюдения, ученые сделали открытие, которое добавляет еще один замечательный факт к нашим знаниям. Согласно новой статье в «Астрофизическом журнале», Солнце увеличивается и уменьшается каждые 11 лет примерно на расстояние от 1 до 2 км. Образно можно красиво сказать, что оно дышит, хотя и очень медленно. Это очень слабый “вдох” и “выдох”, так как эти дополнительные километры увеличивают радиус Солнца всего на 0,00029 процента. Принимая это во внимание, просто невероятно, что команде исследователей из Института технологии Нью-Джерси и Университета Лазурного берега посчастливилось заметить его вообще. Так как же они смогли это сделать?

Команда анализировала плазменные потоки, убегающие и возвращающиеся на солнечную поверхность, — высокоэнергетические ионизированные газовые нити. Оказывается, частота колебаний плазменных волн, перетекающих по звезде, во многом аналогична звуковым волнам, издаваемым музыкальным инструментом. Например, у вас имеется саксофон, потому что вам нравится джаз. Вы играете на нужной ноте, шум выходит, и все хорошо. Теперь, если тюбинг внутри саксофона внезапно расширится наружу, тон этой ноты упадет. Сожмите все это, и тон будет выше. В этом смысле Солнце немного похоже на волшебный саксофон. Частоты его волн меняются в соответствии с тем, насколько велико Солнце. И это может быть измерено довольно точно учеными на Земле. Однако научная работа была не простой: в конце концов, для этого потребовался 21 год наблюдений с помощью двух отдельных космических телескопов NASA.

 
 
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