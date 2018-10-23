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Рудый: поставки белорусских продуктов в Китай выросли с начала года в пять раз, молока – в девять

24.10.2018 16:31 — Разное | Ежедневник  
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Рудый: поставки белорусских продуктов в Китай выросли с начала года в пять раз, молока – в девять

По словам посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого, Беларусь также единственная в Европе и среди стран СНГ, кто прошел весь путь сертификации в Китае по говядине и птице.

«Китай открывает свой рынок, у нас поставки продуктов питания выросли за восемь месяцев этого года в пять раз. Молока — в девять раз. В Европе, и среди стран СНГ мы единственные, кто прошел весь путь сертификации в Китае по говядине, птице. По молоку у нас порядка 50 компаний», — отметил посол Республики Беларусь в Китае Кирилл Рудый в интервью ТАСС.

По словам посла, Беларусь выполнила все карантинные требования, а это в Китае довольно длительная процедура, что уже является доказательством хорошего качества нашей продукции.

«Она уже поступает на китайский рынок, и простой китаец может попробовать нашу говядину», – сказал Рудый.

Он считает, что в Беларуси впервые стала меняться структура торговли с Китаем, структура экспорта. Если, к примеру, в 2015 году порядка 80% в нашем экспорте был калий, то сейчас, по итогам восьми месяцев, 57%, все остальное – продукты питания. Также увеличивается доля деревообработки, заметил посол.

«В целом, санкции как-то «проносятся» над нами. У нас страна небольшая, и мы выстраиваем с Китаем свои отношения, особые, и идем по «магистрали открытости», – заметил Рудый. – Может быть, как-то «против ветра» гребем, но сами и в своем направлении. Мы открываемся – доказательством тому служат «безвиз», торговля и индустриальный парк. Это касается и гуманитарной сферы, всех направлений».

 
 
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По словам посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого, Беларусь также единственная в Европе и среди стран СНГ, кто прошел весь путь сертификации в Китае по говядине и...
 
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