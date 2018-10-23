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Примерно на 200 человек. В Лиде в следующем году планируют построить центр для мигрантов

24.10.2018 — Разное | Lida.Info  
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Примерно на 200 человек. В Лиде в следующем году планируют построить центр для мигрантов

В Беларуси в следующем году может начаться строительство специальных центров для мигрантов. Об этом сообщил журналистам глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев.

ентры будут открытого или смешанного типа, каждый будет рассчитан примерно на 200 человек. «Центры должны появиться в Лиде и Новополоцке. Окончательное решение будет принято с участием экспертов, этот вопрос будет досконально изучен», — сказал Зейнал Гаджиев.

«Я не исключаю, что в следующем году мы начнем строить эти центры параллельно», — добавил глава представительства МОМ в Беларуси. Потрачено на эти цели будет около 4 млн евро.

Сегодня в Минске проходит церемония открытия проекта «Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов», который финансируется Европейским союзом, а реализуется представительством Международной организации по миграции в Беларуси совместно с МВД и Госпогранкомитетом. Бюджет — 7 млн евро, сообщает БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси в следующем году может начаться строительство специальных центров для мигрантов. Об этом сообщил журналистам глава представительства Международной...
 
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