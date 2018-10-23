Как так получается, что минералка стоит дороже молока?

В июне 2018 года закупочная цена выросла на 2 копейки, в октябре - еще на 2 копейки. Один литр минеральной воды стоит больше рубля, а литр молока - 44 копейки! Неужели затраты на то, чтобы накачать литр минеральной воды из скважины, больше, чем на 1 литр натурального молока базисной жирностью 3,6%? Не случайно люди не держат коров на подворьях. Ведь розничная цена 0,9 литра молока жирностью 2% - около рубля. Стыдно смотреть на такую «обдираловку». Розничные цены постоянно растут, а закупочные топчутся на месте?

Елена Ивановна, Логойский район