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С обложки беларуского учебника по обществоведению убрали тёмнокожих

24.10.2018 16:48 — Разное | KYKY  
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Как минимум с 2009 года учебник «Обществоведение» для девятого класса имеет одну и ту же обложку, на которой изображена группа людей, окружённая контурами границ Беларуси. Но один школьник случайно обнаружил оригинал этой фотографии − и оказалось, что среди людей должно быть ещё три тёмнокожих и один светлокожий, пишет TUT.by.

Стоковую фотографию можно легко найти в гугле − смотрите здесь. Там в этой группе людей появляются тёмнокожие слева, справа и по центру, а также светлокожий парень в серой кофте слева вверху.

Как рассказал девятиклассник Алексей, его друг захотел сделать мем с фотографией с обложки, и забил её в поисковик. А там уже и обнаружил оригинал. Вместе парни подошли к учителю и спросили, как такое может быть. «Предмет учит нас толерантности, а такое изображение этому противоречит», − сказал Алексей. Учитель предположил, что полная картинка могла не поместиться, поэтому решили немного её уменьшить. 

В учебнике написано, что художник обложки − Ванда Желудкова. Журналисты связались с девушкой − она сейчас живёт в другой стране. Ванда не помнит, как работала с этой обложкой, но говорит, что использование стоковых фото с обработкой − это норма. По её словам, готовятся три варианта, затем один из них утверждает коллегия Национального института образования и Минобразования.

В издательстве «Адукацыя і выхаванне» объяснили, что оно действует в соответствии с Инструкцией о подготовке и выпуске учебников, законами «Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы Беларусь» и «Об авторском праве и смежных правах».

Также в ответе указали, что художники покупают изображения в фотобанках и используют их согласно юридическим соглашениям. Так и произошло при создании обложки для учебника по обществоведению, а художник отредактировал фото в соответствии с пожеланиями авторов и заказчика.

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Как минимум с 2009 года учебник «Обществоведение» для девятого класса имеет одну и ту же обложку, на которой изображена группа людей, окружённая контурами границ...
 
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