Беларуских айтишников попросили пожертвовать денег на храм

Руководство Парка высоких технологий (ПВТ) получило письмо от православной общины из агрогородка Раков. Председатель Синодального инфоотдела БПЦ протоиерей Сергей Лепин попросил директора ПВТ обратиться к резидентам с просьбой о материальной помощи − община хочет восстановить Крестовоздвиженский храм 15-16 веков, пишет The Village Беларусь. Обещают полную отчётность о потраченных деньгах.

В письме Сергей Лепин указывает, что взаимодействие «старинного беларуского храма» и «самого технологичного госучреждения» может стать отличным примером реализации «идеи взаимосвязи времен, преемственности «старого» и «нового», укорененности напряженного технологического поиска современности в наследии наших славных предков». Община просит обратиться к резидентам Парка с просьбой о материальной поддержке: «Мы будем очень благодарны вам и вашим коллегам за оказанную помощь в нашем деле, за радость совместного труда над воссозданием замечательного памятника культуры нашего городка. Отчетность об освоении выделенных средств гарантируем».

И руководство ПВТ согласилось помочь. От имени замдиректора администрации Ивана Жизневского компании-резиденты получили сообщение с просьбой рассмотреть возможность помочь общине.