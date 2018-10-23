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Беларуских айтишников попросили пожертвовать денег на храм

24.10.2018 15:35 — Разное | KYKY  
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Руководство Парка высоких технологий (ПВТ) получило письмо от православной общины из агрогородка Раков. Председатель Синодального инфоотдела БПЦ протоиерей Сергей Лепин попросил директора ПВТ обратиться к резидентам с просьбой о материальной помощи − община хочет восстановить Крестовоздвиженский храм 15-16 веков, пишет The Village Беларусь. Обещают полную отчётность о потраченных деньгах.

В письме Сергей Лепин указывает, что взаимодействие «старинного беларуского храма» и «самого технологичного госучреждения» может стать отличным примером реализации «идеи взаимосвязи времен, преемственности «старого» и «нового», укорененности напряженного технологического поиска современности в наследии наших славных предков». Община просит обратиться к резидентам Парка с просьбой о материальной поддержке: «Мы будем очень благодарны вам и вашим коллегам за оказанную помощь в нашем деле, за радость совместного труда над воссозданием замечательного памятника культуры нашего городка. Отчетность об освоении выделенных средств гарантируем».

И руководство ПВТ согласилось помочь. От имени замдиректора администрации Ивана Жизневского компании-резиденты получили сообщение с просьбой рассмотреть возможность помочь общине.

 
 
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Руководство Парка высоких технологий (ПВТ) получило письмо от православной общины из агрогородка Раков. Председатель Синодального инфоотдела БПЦ протоиерей...
 
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