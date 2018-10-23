С экзаменом и подарками. Минчан научат понимать свой автомобиль

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Пройти тест на знание «языка автомобиля» сможет каждый желающий. Для этого рядом с заправкой установят интерактивную панель и предложат ответить на 10 вопросов. По сути, надо будет определить предназначение того или иного значка на приборной панели, указав правильный ответ из списка. Внимательных автомобилистов ожидает подарок – кожаная обложка на водительские права.

В качестве экзаменатора – инструктор по безопасному вождению и «самый известный экс-гаишник страны» Юрий Краснов. Ему предстоит на месте определить, кто отвечает на вопросы со знанием дела, а кто – в надежде на слепую удачу. Кроме того, эксперт проведет консультации для водителей и поможет им лучше понимать свой автомобиль.

Бесплатные проверки приурочены ко Дню автомобилиста, который отмечают в последнее воскресенье октября. «Инициатива преследует простую цель – помочь водителям общаться с автомобилем на одном языке, лучше его понимать и, соответственно, реагировать на возникающие ситуации, – пояснили суть идеи в компании Bosch. – Ведь часто именно от культуры владения автомобилем зависит и состояние машины, и безопасность на дороге. Мы стремимся сделать белорусского автомобилиста более подкованным и, соответственно, уверенным в себе и своем автомобиле».