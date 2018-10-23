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Комитет Euro NCAP проверил на прочность пять новинок, в том числе и новый Mercedes A-класса
В проведенной в октябре новой серии краш-тестов Euro NCAP побывали новый хетчбэк Mercedes A-класса, седан Lexus ES нового поколения, обновленный универсал Mazda 6, фургон Peugeot Rifter, а также кроссовер Hyundai Nexo.
Последний, к слову, стал первой машиной, оснащенной водородными топливными элементами, которая заработала по итогам тестов максимальный пятизвездочный рейтинг безопасности.
«Паркетник» хорошо выступил во всех видах испытаний — так, безопасность взрослых седоков эксперты оценили в 94%, а по эффективности работы электронных помощников корейская новинка уступает лишь новому Volkswagen Touareg, испытанному в сентябре.
Еще лучше результат за защиту взрослых пассажиров (96%) — на счету
«Пятерки» удостоился и обновленный
Чрезмерные нагрузки от поясной лямки ремня на таз задних пассажиров при фронтальном ударе были отмечены и на новом Lexus ES, хотя на итоговый результат это никак не повлияло: у седана «пять звезд» за безопасность.
И, наконец, еще один участник октябрьской серии краш-тестов — новый «каблучок»
Отметим, что данные испытаний Rifter в Euro NCAP переписали также на новые Citroen Berlingo и Opel Combo, делящих с Peugeot техническую платформу.
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