Комитет Euro NCAP проверил на прочность пять новинок, в том числе и новый Mercedes A-класса

В проведенной в октябре новой серии краш-тестов Euro NCAP побывали новый хетчбэк Mercedes A-класса, седан Lexus ES нового поколения, обновленный универсал Mazda 6, фургон Peugeot Rifter, а также кроссовер Hyundai Nexo.



Фото: EuroNCAP

Последний, к слову, стал первой машиной, оснащенной водородными топливными элементами, которая заработала по итогам тестов максимальный пятизвездочный рейтинг безопасности.

«Паркетник» хорошо выступил во всех видах испытаний — так, безопасность взрослых седоков эксперты оценили в 94%, а по эффективности работы электронных помощников корейская новинка уступает лишь новому Volkswagen Touareg, испытанному в сентябре.

Еще лучше результат за защиту взрослых пассажиров (96%) — на счету нового Mercedes A-класса , недавно поступившего в белорусскую продажу и также получившего в итоге максимальные «пять звезд». Однако электронные вспомогательные системы немецкого хетчбэка справились не со всеми протокольными заданиями: больше всего нареканий вызвала работа ассистента удержания автомобиля в занимаемой полосе.

«Пятерки» удостоился и обновленный универсал Mazda 6 . Основные претензии к «японке» следующие: повышенные нагрузки на поясницы задних седоков во время лобового краш-теста и слишком травмоопасные для пешеходов кромка капота и стойки лобового стекла.

Чрезмерные нагрузки от поясной лямки ремня на таз задних пассажиров при фронтальном ударе были отмечены и на новом Lexus ES, хотя на итоговый результат это никак не повлияло: у седана «пять звезд» за безопасность.

И, наконец, еще один участник октябрьской серии краш-тестов — новый «каблучок» Peugeot Rifter , которому присудили только «четыре звезды». Оба фронтальных краш-теста выявили недостаточную защиту грудной клетки водителя и пассажиров, а система автоматического торможения все-таки допустила наезд на пешехода, серьезные травмы которому к тому же может причинить жесткая кромка капота.

Отметим, что данные испытаний Rifter в Euro NCAP переписали также на новые Citroen Berlingo и Opel Combo, делящих с Peugeot техническую платформу.