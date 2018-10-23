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Лидер профсоюза РЭП ответил на фразу Лукашенко о «людях второго сорта»

24.10.2018 16:48 — Разное | Партизан  
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Геннадий Федынич прокомментировал высказывание Александра Лукашенко о том, что студенты, уезжая за границу, все равно остаются «людьми второго сорта», пишет praca-by.info.



Геннадий Федынич сослался на статистику, согласно которой около 24 тысяч молодых людей из Беларуси сейчас учатся за рубежом:

– Давайте говорить откровенно: сегодня уровень знаний, которые дают белорусские вузы, мягко говоря, гораздо хуже, чем был еще лет 10-15 назад. Это зависит и от подготовки преподавателей, и от их мотивации – то есть, от заработной платы. А у молодых специалистов, приступающих к работе, тоже должна быть мотивация: четкое представление о своих шагах по карьерной лестнице. Не далее, как сегодня в профсоюз РЭП пришел молодой человек, только после Нархоза: работает бухгалтером первой категории, и у него оклад – 153 рубля. К окладу – 50% премии, если получит, и 10% - надбавка за стаж. О какой мотивации можно говорить?

Руководитель профсоюза РЭП считает, что ситуация уже не исправится естественным образом и требует специальной программы:

– По-разумному, надо бы собирать группы очень талантливых студентов, отправлять их за счет государства в лучшие вузы мира – с условием их возвращения в Беларусь, и уже в Беларуси потихоньку делать экономические преобразования и ставить страну на нормальные рельсы. Страна должна быть привлекательной: чтобы народ не уезжал, а наоборот, сюда приезжали люди. К сожалению, мы вряд ли увидим такую картину при этой власти, но другого пути нет.

– Я знаю людей из Беларуси, которые окончили Гарвард, но их знания на родине не востребованы. И это тоже беда власти: получив отличные знания, человек не может их использовать для нужд Беларуси. Возможно, нужно разрабатывать отдельную национальную программу, чтобы люди могли применить свои навыки на благо Беларуси и ее граждан. Просто запугиваниями о «людях второго сорта» ситуацию не исправишь. Есть разные люди! И не у всех, кто уехал, все складывается так хорошо, как хотелось бы; но желание, как говорит молодежь, «свалить», к сожалению, с каждым годом проявляется все в большей степени. Молодые люди гораздо больше хотят уехать из Беларуси, чем оставаться работать здесь. И пустыми обещаниями здесь ничего не сделаешь.

Геннадий Федынич не считает, что экономических эмигрантов, покинувших Беларусь в поисках лучше жизни, стоит осуждать:

– За что их осуждать? Люди живут один раз. Если бы можно было одну жизнь прожить в Беларуси, а вторую – поехать за границу и сравнить… Это же молодежь! – они хотят все и сразу. Если есть перспектива – что их остановит? Я знаю десятки и сотни людей, которые уехали в ту же Польшу, там обучились и работают. Не хотят они возвращаться! Уровень заработной платы не тот, отношение власти к людям – не то! Да, везде надо работать, деньги просто так не даются. Но когда ты зарабатываешь хорошо – ты мотивирован, ты знаешь, что этот доход будет у тебя постоянно – это вселяет в человека уверенность в завтрашнем дне. А вот наша молодежь потеряла такую веру.

Геннадий Федынич отрицательно воспринял саму идею деления людей на какие-либо «сорта»:

– Нельзя людей делить таким образом. А те, кто сейчас в регионах получает по 250 рублей – к какому сорту относятся по этой классификации? Это же не вина – это беда людей: в том, что они не могут заработать достойные деньги. Вот о чем нужно сегодня говорить!

 
 
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Геннадий Федынич прокомментировал высказывание Александра Лукашенко о том, что студенты, уезжая за границу, все равно остаются «людьми второго сорта»,...
 
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