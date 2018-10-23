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В Дирекции Европейских игр отмахнулись от портретов Лукашенко
На сайте госзакупок появилась информация о планируемой закупке Дирекцией Европейских игр-2019 трех портретов президента Беларуси на общую сумму 1500 белорусских рублей.
Из содержания закупки выходит, что каждый портрет Лукашенко обойдется Дирекции в 500 рублей. Что это за портреты, в каких материалах и на каком носителе они должны быть исполнены, в пресс-службе объяснить не смогли.
Примечательно, что портреты президента указаны и в планах закупки Министерства спорта. Только у министерства аппетиты заметно меньше. Пять портретов главы государства министерство предполагает купить всего за 100 рублей. То есть по 20 рублей за портрет.
II Европейские игры пройдут в Минске летом 2019 года. Первоначально соревнования планировались в Нидерландах, но в последний момент эта страна отказалась от проведения. Было решено перенести состязания в Минск.
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На сайте госзакупок появилась информация о планируемой закупке Дирекцией Европейских игр-2019 трех портретов президента Беларуси на общую сумму 1500 белорусских...
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