В Дирекции Европейских игр отмахнулись от портретов Лукашенко

"Наша Нiва" обратилась к пресс-секретарю Дирекции Евроигр Евгении Никитиной, которая пояснила, что в настоящий момент портреты главы государства не приобретались и в ближайших планах приобретения нет. обратилась к пресс-секретарю Дирекции Евроигр Евгении Никитиной, которая пояснила, что в настоящий момент портреты главы государства не приобретались и в ближайших планах приобретения нет.





Из содержания закупки выходит, что каждый портрет Лукашенко обойдется Дирекции в 500 рублей. Что это за портреты, в каких материалах и на каком носителе они должны быть исполнены, в пресс-службе объяснить не смогли.





Примечательно, что портреты президента указаны и в планах закупки Министерства спорта. Только у министерства аппетиты заметно меньше. Пять портретов главы государства министерство предполагает купить всего за 100 рублей. То есть по 20 рублей за портрет.

II Европейские игры пройдут в Минске летом 2019 года. Первоначально соревнования планировались в Нидерландах, но в последний момент эта страна отказалась от проведения. Было решено перенести состязания в Минск











