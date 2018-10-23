ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жена министра Макея сыграет в любовной мелодраме главную роль больной певицы

24.10.2018 16:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Минске проходят съемки малобюджетной любовной мелодрамы «Дамоклов меч».



Сюжет фильма следующий: в парке загородного онкологического диспансера знакомятся хирург Родион (его играет главный режиссер драмтеатра Белорусской армии Игорь Фильченков), который стал пациентом диспансера, и эстрадная певица Диана (Вера Полякова-Макей), пишет "Наша Нина".

На врача Родиона имеет виды еще и телеведущая Элеонора (актриса театра-студии киноактера Ольга Сизова), эпатажная светская львица. Она тоже больна, и помочь ей может только лучший специалист в этой области — тот самый Родион.


«Диана близка мне как творческая личность, певица. Что касается тяжелых заболеваний, о которых рассказывается в фильме, конечно, для меня это новый опыт. Бог миловал от таких потрясений, поэтому хотелось понять, что чувствует человек, оказавшийся между жизнью и смертью. Считаю, никогда нельзя отчаиваться, даже попадая в такую ситуацию. Мне кажется, картина должна получиться позитивной и светлой», — говорит Вера Полякова-Макей.

Режиссерами фильма выступают Юрий Елхов и Дмитрий Зайцев. По их словам, бюджет фильма минимальный — около $150 тысяч.

У «Дамоклова меча» будут две версии: полнометражный фильм и 6-серийный сериал. Планируется, что фильм выйдет в прокат в конце этого года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске проходят съемки малобюджетной любовной мелодрамы «Дамоклов меч».
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские власти вынуждены реагировать на запрос общества на реформы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика