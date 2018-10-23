Жена министра Макея сыграет в любовной мелодраме главную роль больной певицы









"Наша Нина" . Сюжет фильма следующий: в парке загородного онкологического диспансера знакомятся хирург Родион (его играет главный режиссер драмтеатра Белорусской армии Игорь Фильченков), который стал пациентом диспансера, и эстрадная певица Диана (Вера Полякова-Макей), пишет





На врача Родиона имеет виды еще и телеведущая Элеонора (актриса театра-студии киноактера Ольга Сизова), эпатажная светская львица. Она тоже больна, и помочь ей может только лучший специалист в этой области — тот самый Родион.









«Диана близка мне как творческая личность, певица. Что касается тяжелых заболеваний, о которых рассказывается в фильме, конечно, для меня это новый опыт. Бог миловал от таких потрясений, поэтому хотелось понять, что чувствует человек, оказавшийся между жизнью и смертью. Считаю, никогда нельзя отчаиваться, даже попадая в такую ситуацию. Мне кажется, картина должна получиться позитивной и светлой», — говорит Вера Полякова-Макей.





Режиссерами фильма выступают Юрий Елхов и Дмитрий Зайцев. По их словам, бюджет фильма минимальный — около $150 тысяч.





У «Дамоклова меча» будут две версии: полнометражный фильм и 6-серийный сериал. Планируется, что фильм выйдет в прокат в конце этого года.