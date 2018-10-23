Белорусские власти вынуждены реагировать на запрос общества на реформы









Belarus in focus . Это уже вторая попытка дать правительству больше возможностей вести экономическую политику, пишет





По всей видимости премьер Румас получил разрешение высшего руководства на реализацию отдельных мер по либерализации экономики, которые могут быть непопулярны у госсектора. К примеру, в новой программе правительства заложено ежегодное снижение бюджетных расходов на поддержку реального сектора, что может вызвать раздраженность промышленников. Экономические власти также рассчитывают постепенно увеличивать долю частного сектора в экономике, но уже по окончании электоральных кампаний 2019/2020. Однако политическое руководство планирует отслеживать и корректировать политику правительства в случае нарастания напряженности и недовольства в обществе.





Таким образом, власти вынуждены реагировать на запрос общества на реформаторскую повестку и осуществлять постепенные трансформации в экономике, однако по-прежнему надеются отложить их до окончания избирательных кампаний.