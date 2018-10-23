Белорусские десантники получили золото на военном соревновании в Великобритании

"Белсат" . В 2018 году в соревновании приняли участие 137 команд из 37 стран мира. Обычно каждая третья команда даже не доходит до финиша, передает





Во время конкурса нужно пройти более 60 километров по бездорожью – в горах, болотах и лесах. Причем конкурс проходит в условиях холодной и влажной британской осени.





На пути команда должна выполнять разнообразные тактические задания –разведывательные, оказание первой медицинской помощи, преодоление водной преграды, действия в условиях химического, бактериологического или радиационного заражения местности, корректирование огня артиллерии.

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Фото с сайта соревнования, www.army.mod.uk





При этом вес снаряжения и оружия каждого военнослужащего – приблизительно 25 килограммов, а использование электронных средств, как мобильные телефоны, компьютеры, навигационные устройства, запрещено. Ориентирование на местности – только при помощи карты и компаса.





Соревнование проводят с 1959 года в гористом районе британского Уэльса, на полигоне Сенибриж.





сайт Министерство обороны Великобритании. Обычно только 5% команд получают наивысшую оценку «Кембрийского патруля», которую сейчас имеют белорусы, отмечает официальныйМинистерство обороны Великобритании.



