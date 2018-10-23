Беларусь и Россия: возможные структуры торга

При том что структура взаимозависимости Беларуси и России асимметрична – поскольку изначально несопоставимы масштабы и удельный политический, военный и экономический вес обеих стран, – многие форматы взаимодействия могут быть взаимовыгодными.





Политическое пространство





Беларусь может оказаться незаменимым партнером России на двух внешнеполитических направлениях, восточноевропейском и евразийском.





Так, на восточноевропейском направлении Беларусь имеет потенциал качественно развить Минскую площадку. Та может стать основанием и центром для переговорного процесса стран Восточной Европы, в первую очередь – Вышеградской группы и России с Беларусью в качестве брокера переговорного процесса.





В отношении евразийского пространства Беларусь может стать центром производства новой идеологии – если учесть тот момент, что:





· изначально заложенная в основу ЕАЭС либеральная модель «четырех свобод» сегодня, да и в обозримом будущем, не реализуема,





· структурная заинтересованность Беларуси в индустриальной идентичности ЕАЭС не антагонистична интересам в отношении ЕАЭС остальных стран-учредителей,





· белорусскую инициативу по переосмыслению титульных ценностей ЕАЭС в принципе невозможно представить как «великодержавный шовинизм» либо «национализм», в этом плане новые ценности могут быть произведены и брендированы без дополнительных издержек.





Что немаловажно, для реализации обеих этих амбиций нужен достаточно высокий уровень взаимного доверия. Меры по его повышению обе стороны уже начали предпринимать – так, в качестве таких мер могут быть интерпретированы новые кадровые назначения, произошедшие и в Москве и в Минске. Справятся ли с этой задачей новые люди – вопрос открытый.





Экономическое пространство





Конфликты хозяйствующих субъектов в последние годы формируют главный поток новостей в белорусско-российском пространстве. Как правило, эти конфликты тяготеют к политизации – уже по той причине, что институциональные механизмы их разрешения до сих пор попросту не работали, и спорящие стороны стремились вынести любой конфликт на высший арбитраж. Возможно, с новым послом и новым белорусским правительством эти механизмы, наконец, начнут функционировать.





При этом очередной экономический конфликт, который грозил омрачить двусторонние отношения, оказался, по сути дела, снят за счет белорусского участия в китайском проекте Нового Шелкового пути. Речь идет о «молочном» конфликте – Минск подозревал, имея к тому основания, что запретительная деятельность российского Россельхознадзора, заблокировавшего поставки с большей части белорусских молочных комбинатов, была игрой на понижение цены белорусских предприятий – с тем чтобы они были скуплены одним российским крупным игроком. Этого, однако, не удалось добиться в силу того, что Беларусь нашла новый рынок сбыта – так, за пять месяцев этого года поставки «молочки» в Китай выросли в пять раз, и эти темпы роста сохранились и дальше. В этом плане положение дел с блокированием части белорусских «молочных» поставок в Россию перестало быть острым, и Минск может сосредоточиться на иных актуальных вопросах.





И таким грядущим актуальным вопросом станет российский налоговый маневр в отношении нефти и нефтепродуктов. По сути, Минску и Москве предстоит выработать «с нуля» новую формулу взамен работавшей. И переговоры по ней не обещают быть легкими. Тем не менее, не вызывает сомнения, что она будет найдена, и при этом не будет далекой от сегодняшнего статус-кво: Минск и Москва являются безусловными бенефициарами проекта сопряжения Шелкового пути и ЕАЭС, проект принесет весьма существенные геополитические и экономические бонусы обеим странам. Так, в рамках этого проектам в Беларуси сооружаются и модернизируются многочисленные объекты логистической инфраструктуры, идет сооружение новой инфраструктуры и в России. Очевидно, что ставить этот проект под риск будет крайне невыгодно всем, и это означает, что Минск и Москва просто обречены договориться и по иным взаимно важным вопросам.





При этом взаимная зависимость от Шелкового пути открывает возможности для торга «на равных» по широкому аспекту экономических проблем: выиграть и проиграть можно только вместе. Это означает, что разумной для обеих сторон в такой ситуации может быть только игра с положительной суммой, когда выигрыш одного является и выигрышем другого.





Гуманитарно-идеологическое пространство





Сегодня Беларусь, как носитель более левого проекта, нежели российский, вновь получает возможность артикулировать свои ценности в формате целостной идеологии в масштабе всего ЕАЭС. Запрос на такой целостный проект очевидным образом растет – и в силу фактора поляризации отношений «большого Запада» и России, и в силу произошедшего в последнее время правого уклона российского руководства – которое очевидно потребуется уравновесить креном влево.





Правда, для этого Беларуси свою идеологию нужно будет как минимум произвести, сделать понятной и привлекательной, брендировать, и транслировать на евразийское пространство. При всех очевидных сложностях всех этапов этого пути есть существенные аргументы в его пользу. Во-первых, Беларуси легче производить и транслировать любую идеологию: у нее нет статьи конституции, запрещающей государственную идеологию как явление. Во-вторых, Беларусь от этого может существенно выиграть, перейдя в качественно иную весовую категорию тех стран, что способны производить правила игры. В-третьих, запрос на такого рода ценностный продукт, как уже отмечалось, будет только расти.



