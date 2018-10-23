ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Россия: возможные структуры торга

24.10.2018 15:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Конфликты хозяйствующих субъектов в последние годы формируют главный поток новостей в белорусско-российском пространстве. Как правило, эти конфликты тяготеют к политизации.

Беларусь и Россия: возможные структуры торга
При том что структура взаимозависимости Беларуси и России асимметрична – поскольку изначально несопоставимы масштабы и удельный политический, военный и экономический вес обеих стран, – многие форматы взаимодействия могут быть взаимовыгодными.

Политическое пространство

Беларусь может оказаться незаменимым партнером России на двух внешнеполитических направлениях, восточноевропейском и евразийском.

Так, на восточноевропейском направлении Беларусь имеет потенциал качественно развить Минскую площадку. Та может стать основанием и центром для переговорного процесса стран Восточной Европы, в первую очередь – Вышеградской группы и России с Беларусью в качестве брокера переговорного процесса.

В отношении евразийского пространства Беларусь может стать центром производства новой идеологии – если учесть тот момент, что:

      ·   изначально заложенная в основу ЕАЭС либеральная модель «четырех свобод»  сегодня, да и в обозримом  будущем, не реализуема,

      ·   структурная заинтересованность Беларуси в индустриальной идентичности ЕАЭС не антагонистична интересам в отношении ЕАЭС остальных стран-учредителей,

      ·   белорусскую инициативу по переосмыслению титульных ценностей ЕАЭС в принципе невозможно представить как «великодержавный шовинизм» либо «национализм», в этом плане новые ценности могут быть произведены и брендированы без дополнительных издержек.

Что немаловажно, для реализации обеих этих амбиций нужен достаточно высокий уровень взаимного доверия. Меры по его повышению обе стороны уже начали предпринимать – так, в качестве таких мер могут быть интерпретированы новые кадровые назначения, произошедшие и в Москве и в Минске. Справятся ли с этой задачей новые люди – вопрос открытый.

Экономическое пространство

Конфликты хозяйствующих субъектов в последние годы формируют главный поток новостей в белорусско-российском пространстве. Как правило, эти конфликты тяготеют к политизации – уже по той причине, что институциональные механизмы их разрешения до сих пор попросту не работали, и спорящие стороны стремились вынести любой конфликт на высший арбитраж. Возможно, с новым послом и новым белорусским правительством эти механизмы, наконец, начнут функционировать.

При этом очередной экономический конфликт, который грозил омрачить двусторонние отношения, оказался, по сути дела, снят за счет белорусского участия в китайском проекте Нового Шелкового пути. Речь идет о «молочном» конфликте – Минск подозревал, имея к тому основания, что запретительная деятельность российского Россельхознадзора, заблокировавшего поставки с большей части белорусских молочных комбинатов, была игрой на понижение цены белорусских предприятий – с тем чтобы они были скуплены одним российским крупным игроком. Этого, однако, не удалось добиться в силу того, что Беларусь нашла новый рынок сбыта – так, за пять месяцев этого года поставки «молочки» в Китай выросли в пять раз, и эти темпы роста сохранились и дальше. В этом плане положение дел с блокированием части белорусских «молочных» поставок в Россию перестало быть острым, и Минск может сосредоточиться на иных актуальных вопросах.

И таким грядущим актуальным вопросом станет российский налоговый маневр в отношении нефти и нефтепродуктов. По сути, Минску и Москве предстоит выработать «с нуля» новую формулу взамен работавшей. И переговоры по ней не обещают быть легкими. Тем не менее, не вызывает сомнения, что она будет найдена, и при этом не будет далекой от сегодняшнего статус-кво: Минск и Москва являются безусловными бенефициарами проекта сопряжения Шелкового пути и ЕАЭС, проект принесет весьма существенные геополитические и экономические бонусы обеим странам. Так, в рамках этого проектам в Беларуси сооружаются и модернизируются многочисленные объекты логистической инфраструктуры, идет сооружение новой инфраструктуры и в России. Очевидно, что ставить этот проект под риск будет крайне невыгодно всем, и это означает, что Минск и Москва просто обречены договориться и по иным взаимно важным вопросам.

При этом взаимная зависимость от Шелкового пути открывает возможности для торга «на равных» по широкому аспекту экономических проблем: выиграть и проиграть можно только вместе. Это означает, что разумной для обеих сторон в такой ситуации может быть только игра с положительной суммой, когда выигрыш одного является и выигрышем другого.

Гуманитарно-идеологическое пространство

Сегодня Беларусь, как носитель более левого проекта, нежели российский, вновь получает возможность артикулировать свои ценности в формате целостной идеологии в масштабе всего ЕАЭС. Запрос на такой целостный проект очевидным образом растет – и в силу фактора поляризации отношений «большого Запада» и России, и в силу произошедшего в последнее время правого уклона российского руководства – которое очевидно потребуется уравновесить креном влево.

Правда, для этого Беларуси свою идеологию нужно будет как минимум произвести, сделать понятной и привлекательной, брендировать, и транслировать на евразийское пространство. При всех очевидных сложностях всех этапов этого пути есть существенные аргументы в его пользу. Во-первых, Беларуси легче производить и транслировать любую идеологию: у нее нет статьи конституции, запрещающей государственную идеологию как явление. Во-вторых, Беларусь от этого может существенно выиграть, перейдя в качественно иную весовую категорию тех стран, что способны производить правила игры. В-третьих, запрос на такого рода ценностный продукт, как уже отмечалось, будет только расти.


 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конфликты хозяйствующих субъектов в последние годы формируют главный поток новостей в белорусско-российском пространстве. Как правило, эти конфликты тяготеют к...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске мужчина, угрожая пистолетом, требовал порезать лимон в магазине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика