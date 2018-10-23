Водитель, совершивший ДТП под Воложином, 130 раз привлекался за нарушение ПДД

Водитель маршрутки, которая на трассе М6 под Воложином 18 октября попала в страшное ДТП, дважды лишался прав и 130 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Об этом в эфире телеканала «Гродно» сообщил начальник ГАИ Гродненской области Владимир Назарко.

За последние два года у 46-летнего водителя было более 30 нарушений по базе данных. Из них 27 - за превышение скорости. Кроме того, водителя дважды лишали прав за повторное превышение скорости.