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Водитель, совершивший ДТП под Воложином, 130 раз привлекался за нарушение ПДД

24.10.2018 16:52 — Разное | БДГ  
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Водитель маршрутки, которая на трассе М6 под Воложином 18 октября попала в страшное ДТП, дважды лишался прав и 130 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Об этом в эфире телеканала «Гродно» сообщил начальник ГАИ Гродненской области Владимир Назарко.

За последние два года у 46-летнего водителя было более 30 нарушений по базе данных. Из них 27 - за превышение скорости. Кроме того, водителя дважды лишали прав за повторное превышение скорости.

Напомним, что ДТП на на 74 км автодороги Минск-Гродно  произошло 18 октября вечером. Микроавтобус врезался в бетонное разделительное ограждение на большой скорости. В результате погибли двое и пострадали 13 человек. СК возбудил уголовное дело.

 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Водитель маршрутки, которая на трассе М6 под Воложином 18 октября попала в страшное ДТП, дважды лишался прав и 130 раз привлекался к административной ответственности...
 
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