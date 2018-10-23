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Водитель, совершивший ДТП под Воложином, 130 раз привлекался за нарушение ПДД
Водитель маршрутки, которая на трассе М6 под Воложином 18 октября попала в страшное ДТП, дважды лишался прав и 130 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Об этом в эфире
За последние два года у 46-летнего водителя было более 30 нарушений по базе данных. Из них 27 - за превышение скорости. Кроме того, водителя дважды лишали прав за повторное превышение скорости.
Напомним, что ДТП на на 74 км автодороги Минск-Гродно произошло 18 октября вечером. Микроавтобус врезался в бетонное разделительное ограждение на большой скорости. В результате
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Водитель маршрутки, которая на трассе М6 под Воложином 18 октября попала в страшное ДТП, дважды лишался прав и 130 раз привлекался к административной ответственности...
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