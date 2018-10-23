"Юность" потребовала опровержения слов председателя федерации хоккея. Клуб может подать на него в суд

Минская «Юность» прокомментировала слова председателя Федерации хоккея Геннадия Савилова, который раскритиковал работу школы клуба.



Геннадий Савилов. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, вчера в интервью «Беларусь-5» Савилов заявил, что за последние 15 лет «Юность» не подготовила ни одного хоккеиста высокого уровня для КХЛ и НХЛ.

«Юность», в свою очередь, утверждает , что воспитанники школы регулярно пополняют состав клубов КХЛ (речь не только о «Динамо-Минск»), а также имеют игровую практику в НХЛ и АХЛ.

Клуб напомнил, что сейчас в КХЛ выступают Андрей Стась, Александр Когалев, Максим Парфеевец, Павел Карнаухов, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Павел Воробей, Кирилл Готовец, Олег Евенко и Михаил Карнаухов.

Ранее в лиге выступали Сергей Дрозд, Константин Захаров, Павел Развадовский, Станислав Лопачук, Артем Демков, Алексей Скабелка, Евгений Ногачев, Илья Казнадей, Сергей Шелег, Роман Дюков, Павел Казакевич и Никита Мицкевич, которые были выпускниками школы «Юности» с 2002 года

В НХЛ выступал Михаил Грабовский, в АХЛ — Константин Захаров, Артем Демков, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Степан Фальковский.

На драфте НХЛ среди выпускников школы за последние 15 лет выбирались Михаил Грабовский, Сергей Кукушкин, Кирилл Готовец, Павел Карнаухов, Степан Фальковский и Владислав Еременко.



«Юность» перед матчем Лиги чемпионов. Фото: TUT.BY

На драфте расширения CHL (Канадской хоккейной лиги) за последние пять лет были выбраны Степан Фальковский, Владислав Еременко, Кирилл Чайка, Андрей Павленко, Владислав Михальчук, Даниил Степанов и Егор Буяльский.

Выпускниками СДЮШОР «Юность», помимо игроков, стали и профессиональные тренеры (в клубах КХЛ), такие как: Александр Андриевский, Андрей Скабелка, Эдуард Занковец, Владимир Копать, Александр Макрицкий, Вячеслав Гусов, Владислав Занковец, Константин Кольцов и Сергей Стась.

В 2015 году хоккейный клуб «Юность-Минск» был вынужден покинуть свое представительство в Молодежной Хоккейной Лиге из-за негативного отношения Федерации хоккея Беларуси к участию в данной лиге. Клуб считает, что это лишило белорусских хоккеистов важнейшего этапа профессиональной подготовки.



Главный тренер «Юности» Михаил Захаров. Фото: TUT.BY

«Отвечая на высказывания Геннадия Савилова относительно результатов работы белорусских хоккейных СДЮШОР, необходимо учитывать и тот факт в текущей ситуации в системе подготовки хоккеистов в Республике Беларусь, что школы обязаны передавать своих лучших воспитанников в возрасте от 16 лет до 20 лет в расположение института национальных сборных команд Республики Беларусь по хоккею с шайбой, то есть по сути клубы лишаются возможности осуществлять важнейший завершающий этап подготовки молодых хоккеистов − выпускников своих СДЮШОР, а также фактически не имеют возможности отвечать за переход из детско-юношеского хоккея в команду профессиональных спортсменов. Так, в период с 2010 года „Юность-Минск“ передала в институт сборных команд 61 молодого спортсмена-учащегося.

К сожалению, для хоккейного клуба „Юность-Минск“ не понятно, почему председатель Ассоциации „Федерация хоккея Республики Беларусь“ Геннадий Савилов, ответственный за популяризацию хоккея с шайбой в стране и участие в подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса, допустил в своих высказываниях указание на такие обстоятельства, не соответствующие действительности и дискредитирующие хоккейный клуб „Юность-Минск“ и СДЮШОР „Юность“.

„Юность-Минск“ в настоящее время готовит официальное обращение в Федерацию хоккея Беларуси с требованием об опровержении не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутации СДЮШОР, руководства и тренерско-преподавательского состава школы. В противном случае клуб будет вынужден обратиться в суд с соответствующим иском о защите своих законных прав.

Кроме того, от руководителя федерации, давшего отчетную пресс-конференцию, хотелось бы услышать не только слова критики о нынешнем состоянии белорусского хоккея и предыдущих недоработках, но и конкретные предложения по выходу из сложившейся ситуации, включая меры по развитию детско-юношеского хоккея и повышению роли чемпионата страны», — говорится в официальном заявлении клуба .