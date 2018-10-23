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На торгах 24 октября вырос курс доллара

24.10.2018 17:16 — Разное | БДГ  
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На торгах, прошедших 24 октября на Белорусской валютно-фондовой бирже, наблюдался рост курса доллара на фоне падения курсов рубля РФ и евро.

Курс доллара вырос на 0,0057 рубля до 2,1056 BYN за доллар. Курс евро подешевел на 0,0011 рубля до 2,4067 BYN за евро. Курс российского рубля упал на 0,0077 рубля до 3,2073 BYN/100 рублей РФ. 

Напомним, что эксперты прогнозировали на эту неделю незначительные колебания курсов валют в Беларуси: евро и доллар могут упасть, а вот российский рубль - немного подорожать.

 

 

 
Теги: Курсы валют в Беларуси, Курсы валют
 
 
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На торгах, прошедших 24 октября на Белорусской валютно-фондовой бирже, наблюдался рост курса доллара на фоне падения курсов рубля РФ и евро.
 
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