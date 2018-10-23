Ярмарка вакансий для граждан, имеющих судимость прошла в Бресте

24 октября 2018 года управлением по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома совместно с уголовно-исполнительными инспекциями ОВД администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста проведена «Ярмарка вакансий для граждан, имеющих судимость». Мероприятие состоялось в помещении городской службы занятости при участии представителей наблюдательных комиссий администраций города. Открывал мероприятие и выступил перед нанимателями города — первый заместитель председателя горисполкома Вадим Васильевич Кравчук.



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13 приглашенных нанимателей предоставили рабочие места для трудоустройства граждан, отбывающих наказание в виде исправительных работ, в виде ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа, а также граждан, освобожденных из мест лишения свободы.

В «Ярмарке вакансий» приняло участие 26 нуждающихся в трудоустройстве граждан, 12 из них были подобраны варианты трудоустройства