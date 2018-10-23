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Сотрудники управления ГАИ приняли участие в обучающем семинаре по правилам безопасного поведения на дороге

24.10.2018 17:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, на базе ГУО "Учебно-педагогический комплекс детский сад-начальная школа №1" г.Бреста сотрудниками управления ГАИ совместно с управлением по образованию администрации Московского района г.Бреста организован и проведен обучающий семинар-практикум на тему "Обучение правилам дорожного движения воспитанников и младших школьников группы продленного дня учреждений образования" с заведующими и директорами учреждений образования Московского района. В рамках мероприятия присутствующим наглядно показано и рассказано, как необходимо проводить профилактическую работу с дошколятами и учениками начального звена. В специализированном помещении на специальном обучающем 3Д ковре с ребятами в игровой форме прошли тематические занятия «Знай и соблюдай!», с детьми изучены дорожные знаки и безопасный маршрут движения «Дом-школа-дом».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60017.php

Сотрудники управления ГАИ приняли участие в обучающем семинаре по правилам безопасного поведения на дороге


Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является приоритетным направлением деятельности Госавтоинспекции. Травмирование и гибель детей в ДТП — это проблема всего общества.
Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста, именно в дошкольного, ведь только тогда можно вырастить и воспитать законопослушного участника дорожного движения. Задача педагогов, родителей и сотрудников ГАИ – воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60017.php

Сотрудники управления ГАИ приняли участие в обучающем семинаре по правилам безопасного поведения на дороге


Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в период нахождения ребенка в детском саду (школе), может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП. Единственное, что может спасти ребенка на дороге, — это вера в запрещающие свойства красного цвета. Единственный, кто может его в этом убедить, — взрослый человек. И естественным способом – своим примером.
На площадке по практическому изучению Правил дорожного движения (автогородке) были воспроизведена дорожная обстановка и проведено практическое занятие по безопасному переходу проезжей части. Основной акцент был сделан на безопасный переход улицы по пешеходному переходу, безопасное катание на велосипеде и самокате (переход проезжей части спешившись, ведя велосипед/самокат в руках) и правила безопасной поездки в салоне транспортных средств.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60017.php

Сотрудники управления ГАИ приняли участие в обучающем семинаре по правилам безопасного поведения на дороге


На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных и физиологических особенностей детей.&nbsp;Главная задача – научить ребенка безопасно вести себя и ориентироваться в дорожных ситуациях, воспитать сознательное отношение к выполнению ПДД.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60017.php

Сотрудники управления ГАИ приняли участие в обучающем семинаре по правилам безопасного поведения на дороге


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60017.php

Сотрудники управления ГАИ приняли участие в обучающем семинаре по правилам безопасного поведения на дороге


Для этого требуется комплексный подход, объединяющий теоретические и практические занятия, другие формы и методы взаимодействия в непрерывный процесс постоянной профилактической работы с детьми.&nbsp;Проводить работу с маленькими детьми необходимо целенаправленно и главной и игровой форме, так они лучше усвоят полученные знания. И такую работу работу должны проводить не только сотрудники ГАИ и педагоги, но и в первую очередь - родители! И только совместными усилиями мы сможем вырастить законопослушного участника дорожного движения!

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, на базе ГУО "Учебно-педагогический комплекс детский сад-начальная школа №1" г.Бреста сотрудниками управления ГАИ совместно с управлением по образованию...
 
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