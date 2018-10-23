На зависть Минску: в центре Кобрина построят квартал в стилистике французской Нормандии

Новый жилой комплекс «Парк» начнут строить в центре Кобрина (на улице Суворова) весной 2019 года. Застройщик обещает, что объект станет уникальным для Брестской области как по своей задумке, так и по архитектурно-планировочным решениям. Пока же, судя по рендерам, можно констатировать: минчане тоже позавидуют.





Архитектурно-планировочная концепция ЖК «Парк» завоевала 1 место в номинации «Лучший проект общественной застройки» в четвертом всебелорусском конкурсе «Architects Color System 2018». Оригинальный квартал стилизован — архитектура фасадов решена в двух чередующихся стилевых направлениях, представляющих атмосферу небольших городков французской Нормандии. Архитекторы уверены, что он будет гармонично смотреться рядом с существующими зданиями и парком.





Ведет проектирование и выступает застройщиком нового жилого комплекса «Жилстройкомплект» — компания, которая имеет почти двадцатилетний опыт строительства. Сейчас застройщик возводит в Минске жилые комплексы «Грушевский посад» и «Карамель».





Кстати, владелец компании «Жилстройкомплект» — выходец из Кобрина, поэтому строительство необычного ЖК в родном городе — и мечта, и выражение заботы о малой Родине. Концепцию нового комплекса поддержали губернатор области Анатолий Лис и ее главный архитектор Александр Жарков. Кстати, в стадии проектирования у компании «Жилстройкомплект» находится еще ряд крупных жилых комплексов для Бреста и Кобрина.





ЖК «Парк» займет 1,17 га. На первых этажах комплекса будут расположены объекты общественного назначения: магазины, салоны красоты, рестораны, пекарни, кондитерские, аптеки, фитнесс-центр. Административная часть представляет собой гостиницу площадью 2093 м² с кафе и тренажерным залом.





Малоэтажная жилая застройка премиум-класса запроектирована приватной. Застройщик обещает жителям «Парка» безупречное озеленение дворовой территории, дизайнерские беседки, лаунж-зоны, места для активного отдыха взрослых и детей, зоны отдыха, детский игровой комплекс, площадка для активного отдыха, навесы под парковку автомобилей и велопарковку.





Поскольку ЖК будет размещен в границах парка, входящего в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, проектом предусмотрено сохранение существующего ландшафта и большей части зеленых насаждений (часть взрослых растений переносится на дворовую территорию).