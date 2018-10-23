Вопрос возможной легализации параллельного импорта в ЕАЭС будет рассмотрен премьерами 24 ноября

Вопрос возможной легализации параллельного импорта в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет рассмотрен премьерами стран-членов 24 ноября, заявила замдиректора департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Зина Исабаева.

"Вчера в Ереване на заседании совета ЕЭК этот вопрос внесен в повестку межправсовета, который состоится 24 ноября", - сказала она, выступая на таможенном форуме в среду в Москве. "Мы в полной мере будем ждать, что решат председатели правительств пяти стран на этом заседании", - добавила она.

Вопрос инициирован для рассмотрения на межправсовете российской стороной, отметила З.Исабаева.

Как отметили участники дискуссии, в текущий момент отрицательную позицию занимает белорусская сторона.