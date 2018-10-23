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Новый поезд "Штадлер" скоро начнет обкатку в метро. Смотрите, каким он будет

24.10.2018 17:32 — Разное | UDF  
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Иллюстрация "Штадлер Минск"
Новый поезд производства «Штадлер Минск» начнет обкатку в Минском метрополитене в 2019 году. Мы посмотрели, как он все-таки будет выглядеть, и узнали, чем состав отличается от своих предшественников.

Договор о закупке вагонов производства «Штадлер Минск» для Минского метрополитена заключен на сумму 122 миллиона 250 тысяч рублей в январе 2017 года. По контракту завод должен поставить 10 составов с 2018-й до 2020-й года. Это будут 6 поездов на четыре вагона и 4 поезда на пять вагонов. Поезда приобретают для третьей линии метро.

В марте этого года мы уже писали о том, как возможно новые поезда будут выглядеть, но окончательным оказался другой вариант.

На заводе «Штадлер Минск» нам рассказали, что первый четырехвагонный поезд для испытаний будет готов в декабре 2018 года.

— А в первом квартале 2019 начнется обкатка и сертификация электропоездов метро. После завершения этих процедур поезд можно будет использовать для коммерческой эксплуатации (то есть для перевозки пассажиров. — Прим. TUT.BY).

Итоговый дизайн отличается от того, который публиковали весной. В варианте, который уже согласован с Минским метрополитеном, поезда синего цвета, рассказывают на предприятии.

Новый поезд "Штадлер" скоро начнет обкатку в метро. Смотрите, каким он будет

Иллюстрация «Штадлер Минск»

Но чем будут отличаться новые составы, кроме внешнего вида?

На заводе рассказывают, что салоны поездов «Штадлер» оборудованы системой вентиляции и кондиционирования. Кроме того, между вагонами есть сквозной проход с широким переходом. А в конце и в начале поезда есть зоны для пассажиров с ограниченной мобильностью с устройствами фиксации.

В составах будет по 168 и 212 сидячих мест.

Новый поезд "Штадлер" скоро начнет обкатку в метро. Смотрите, каким он будет

Схема расположения мест в вагонах. Иллюстрация «Штадлер Минск»

— Для быстрой и безопасной эвакуации пассажиров в чрезвычайных ситуациях головные вагоны электропоездов оборудованы откидными телескопическими трапами. Также поезда оборудованы системой автоведения — это нужно для контроля и безопасности движения, снижения расхода электроэнергии и сокращения интервалов движения электропоезда. Также в вагонах будут подзарядки для гаджетов.

В новых поездах будет тише как в кабине машиниста, так и в пассажирском салоне. Максимальная скорость составов — 80 км/ч.

В Минском метрополитене же говорят, что дизайн новых поездов с преобладанием синего цвета — это один из предложенных.

Также в метрополитене подтвердили, что в 2019 году планируется обкатка поезда «Штадлер» на действующей линии. Но в эксплуатации он, как и остальные новые поезда, появится только тогда, когда откроется третья линия метро. А это произойдет в 2020 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый поезд производства "Штадлер Минск" начнет обкатку в Минском метрополитене в 2019 году.
 
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