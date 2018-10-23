

Иллюстрация "Штадлер Минск"

Иллюстрация «Штадлер Минск»

Схема расположения мест в вагонах. Иллюстрация «Штадлер Минск»

Договор о закупке вагонов производства «Штадлер Минск» для Минского метрополитена заключен на сумму 122 миллиона 250 тысяч рублей в январе 2017 года. По контракту завод должен поставить 10 составов с 2018-й до 2020-й года. Это будут 6 поездов на четыре вагона и 4 поезда на пять вагонов. Поезда приобретают для третьей линии метро.В марте этого года мы уже писали о том, как возможно новые поезда будут выглядеть, но окончательным оказался другой вариант.На заводе «Штадлер Минск» нам рассказали, что первый четырехвагонный поезд для испытаний будет готов в декабре 2018 года.Итоговый дизайн отличается от того, который публиковали весной. В варианте, который уже согласован с Минским метрополитеном, поезда синего цвета, рассказывают на предприятии.Но чем будут отличаться новые составы, кроме внешнего вида?На заводе рассказывают, что салоны поездов «Штадлер» оборудованы системой вентиляции и кондиционирования. Кроме того, между вагонами есть сквозной проход с широким переходом. А в конце и в начале поезда есть зоны для пассажиров с ограниченной мобильностью с устройствами фиксации.В составах будет по 168 и 212 сидячих мест.В новых поездах будет тише как в кабине машиниста, так и в пассажирском салоне. Максимальная скорость составов — 80 км/ч.В Минском метрополитене же говорят, что дизайн новых поездов с преобладанием синего цвета — это один из предложенных.Также в метрополитене подтвердили, что в 2019 году планируется обкатка поезда «Штадлер» на действующей линии. Но в эксплуатации он, как и остальные новые поезда, появится только тогда, когда откроется третья линия метро. А это произойдет в 2020 году.