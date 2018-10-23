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В каком возрасте и с каким образованием чаще всего попадают в безработные
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Об этом свидетельствуют данные Белстата, которые были собраны по методологии Международной организации труда по данным выборочного обследования домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения. FINANCE.TUT.BY посмотрел, белорусы какого возраста и с каким образованием чаще всего попадают в безработные.
Выше всего уровень безработицы среди молодежи: в возрасте 15−19 лет этот показатель составляет 21,4%, в возрасте 20−24 лет — 9,5%.
Среди работников 55−59 лет уровень безработицы составляет 6%, а 60−74 лет — 5,8%. Ниже всего уровень безработицы среди белорусов в возрасте 35−39 лет и 45−49 лет — 3,2%.
Работники с общим средним образованием чаще других оказываются в числе нетрудоустроенных, уровень безработицы среди них составляет 7,8%. Ниже всего этот показатель среди тех, кто получил высшее образование, — 3,1%, а также среднее специальное — 3,7%.
При этом уровень занятости белорусов (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15−74 лет) в третьем квартале этого года составил 68%. Выше всего этот показатель среди тех, кому от 30 до 34 лет, — 92,4%.
Напомним, в Беларуси рекордно сократилась официальная безработица, достигнув исторического минимума. На начало октября в стране было 15 тысяч официально нетрудоустроенных. При этом число вакансий также вышло на пик. В общереспубликанском банке вакансий сегодня значится больше 83 тысяч предложений от нанимателей. Почти треть из них — с зарплатой до 350 рублей. Напомним, власти намерены поднять доходы белорусов, у которых низкие заработки.
Справка FINANCE.TUT.BY.
Напомним, в обследовании домохозяйств по занятости Белстат использует принятое во всем мире определение Международной организации труда. То есть безработным считается тот, кто считает себя безработным, при этом активно ищет работу и готов приступить к работе в кратчайшие сроки. В Беларуси численность фактически безработных выше численности официально зарегистрированных нетрудоустроенных.
Обследование проводится во всех областях республики и Минске по выборочному методу и охватывает 0,6% от общего числа домашних хозяйств с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.
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Фактический уровень безработицы в третьем квартале этого года, как и во втором, составил 4,7%.
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