Правда ли, что диеты делают нас глупее

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Диета вызывает когнитивные нарушения, что было не раз экспериментально доказано.

«Если набрал лишние килограммы — пора садиться на диету», — убеждены большинство современных людей.

Но психолог Трейси Манн , которая больше 20 лет изучает проблемы пищевого поведения, уверена, что ограничения в питании не помогут. Она рассказывает, почему диеты не работают и даже могут навредить

На двери моей Лаборатории здоровья и питания нет никаких надписей. Коль скоро я хочу исследовать пищевые привычки людей, должна скрывать, что изучаю, как они едят. Иначе они будут стесняться и не станут есть как обычно. Участникам исследований мы говорим, что нас интересуют их память, настроение, то, как они общаются с друзьями, а как радушные хозяева мы рады предложить им закуски.

Я изучаю питание и в другой лаборатории под названием «реальный мир». Наблюдаю за повседневной жизнью приверженцев диет, за детьми, обедающими в школьной столовой, и даже за астронавтами на Международной космической станции. Со временем я с удивлением обнаружила, что почти все мои представления о еде были неверными.

Ошибочны и три основных принципа коммерческой диетологической индустрии: диеты работают, они полезны, ожирение приводит к смерти. В действительности диеты не работают и могут причинить вред, а ожирение не убивает. Еще я выяснила, что причина набора лишних килограммов не связана с недостатком самоконтроля.

Гены сильно влияют на то, сколько вы будете весить в разные периоды жизни. В одном классическом исследовании вес более 500 приемных детей сравнивали с весом их биологических и приемных родителей. Очевидно, что если гены влияют сильнее, чем внешние условия, то вес детей должен быть сопоставим с весом биологических родителей. Если же приобретенные пищевые привычки имеют большее значение, то должна обнаружиться весовая общность детей и приемных родителей. В итоге ученые выяснили, что вес соотносится с весом биологических родственников, а с массой тела приемных родителей не имеет ничего общего.

Лично меня данный пример шокирует, но если для вас он недостаточно убедителен, то вот результаты еще одного исследования. В нем приняли участие 93 пары близнецов, которые примерно с пятимесячного возраста и до 20-30 лет воспитывались по отдельности, и 154 пары близнецов, которые росли вместе. Итоги не оставляют места сомнениям: вес близнецов почти одинаков вне зависимости от того, воспитывались они вместе или раздельно.

Ученые пришли к выводу, что вес в 70% случаев определяется генами. Рост, кстати, в 80%.

В прошлом веке исследователи фокусировали внимание преимущественно на результатах первых трех-шести недель диеты — периоде, когда масса тела уменьшается сравнительно быстро. Что с пациентами происходило дальше, никто не отслеживал. Было не важно, вернулись они к прежнему весу, набрали еще большую массу или продолжили худеть. Эти принципиальные вопросы проигнорированы в большинстве работ, посвященных диетам.

Коммерческие диетологические компании, которые могли бы предоставить подробную информацию о том, как в течение нескольких лет меняется вес их пациентов, заявляют, что не могут собрать эти данные. Также оправдывают себя тем, что их клиентам подобные сведения не нужны. Но самым фееричным оказался следующий довод: «Если людям сообщить о реальных результатах диеты, они в ней разочаруются». По меньшей мере, это признание неэффективности собственных программ.

Авторитетные научные исследования подтверждают, что около половины людей, похудевших с помощью диет, через 4-5 лет после их завершения весят еще больше, чем вначале. К сожалению, степень бесполезности диет недооценивают исследователи, которые слишком заинтересованы в демонстрации их эффективности.

Если бы программы диетологических компаний реально помогали надолго избавиться от лишнего веса, они давно бы уже разорились. Их прибыль формируется за счет повторных обращений клиентов. Ричард Самбер, долгое время возглавлявший финансовый отдел компании Weight Watchers, сравнил диету с лотереей: «Если не выигрываешь, играешь снова. Может, во второй раз получится».

Диета вызывает когнитивные нарушения, что было не раз экспериментально доказано. В одном из исследований ученые собрали две группы: в первой люди придерживались диеты, во второй — нет. Они попросили участников выполнить одни и те же задачи, требующие умственных усилий. Выяснилось, что люди, ограничивающие себя в еде, запоминают меньше слов, чем те, кто не соблюдает особый режим питания. Участники первой группы не могли надолго сконцентрироваться и медленнее реагировали на раздражитель при выполнении задач на скорость.

Кроме того, у приверженцев диет было отмечено ухудшение работы исполнительной функции мозга, контролирующей импульсы. Исполнительная функция регулирует способность концентрироваться на актуальных задачах. Из-за подобного сбоя человеку сложнее планировать, делать выбор, решать вопросы, а все это необходимо для эффективного самоконтроля.

Когнитивные изменения происходят не из-за недоедания или дистрофии. Сбои связаны с зацикленностью на мыслях о еде, которая наблюдается у большинства людей, ограничивающих себя в питании. Как сказал мне один человек, всю жизнь питавшийся по специальной системе: «Моя голова на 90% забита мыслями о диетах и о том, что я делаю не так». А вот что отмечает британский комик Ванесса Энгл: «Можно читать новости о Сирии и вдруг обнаружить у себя в голове тривиальную, но показательную мысль: «Не надо было есть это на завтрак».

Когда мы всецело сосредотачиваемся на продуктах и питании (а иногда и на весе), не можем уделять достаточно внимания другим сферам жизни. И чем сильнее одержимость едой, тем сложнее думать о чем-то еще и решать иные умственные задачи. В ходе одного эксперимента исследователи проверяли память худеющих и нехудеющих до и после того, как они съели шоколадный батончик. Память первых пострадала больше, что неудивительно: после потребления батончика они продолжили навязчиво думать о еде.

Такие проблемы с памятью и принятием решений могут помешать приверженцам диет фокусироваться на важных ежедневных действиях. Многие могут подумать, будто худеющие просто глупее нехудеющих, поэтому им сложнее решать задачи. Неправда. Эксперименты, направленные на выявление когнитивных нарушений, показали, что уровень интеллекта у питающихся по особым системам и не ограничивающих себя людей примерно одинаковый. В одном исследовании сравнивались умственные способности одних и тех же людей во время специального и обычного режимов питания. Оказалось, когнитивные расстройства возникают лишь в первом случае.

Дело не в том, что соблюдают диеты якобы глупые люди, дело в том, что диеты, помимо всего прочего, делают людей глупее.

Еще один когнитивный сбой у худеющего человека — нарушение восприятия времени. Когда вы на диете, вам кажется, что время идет медленнее. Так было с участниками известного полуголодного эксперимента Киса и с другими людьми, потерявшими в ходе исследований большое количество килограммов на строгих диетах. В процессе похудения их восприятие времени искажалось. Ученые выяснили, что любые попытки контролировать какой-либо процесс вызывают эффект замедленного восприятия времени.

Я слышала высказывание о том, что диеты не удлиняют жизнь, она просто начинает казаться длиннее. Возможно, правды в этих словах больше, чем можно себе представить.