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Минск претендует на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году
Новости Беларуси. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» вновь заявила об интересе провести матч за Суперкубок УЕФА в Минске на обновленном стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусы уже несколько раз пытались провести в столице матч такого уровня, но тогда попытки не увенчались успехом.
Исполком УЕФА назовет ассоциацию, которая примет матч в 2021 году, в мае 2019 года.
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Новости Беларуси. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» вновь заявила об интересе провести матч за Суперкубок УЕФА в Минске на обновленном стадионе...
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