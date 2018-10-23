Минск претендует на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году

Новости Беларуси. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» вновь заявила об интересе провести матч за Суперкубок УЕФА в Минске на обновленном стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы уже несколько раз пытались провести в столице матч такого уровня, но тогда попытки не увенчались успехом.

Исполком УЕФА назовет ассоциацию, которая примет матч в 2021 году, в мае 2019 года.



