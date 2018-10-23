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Около 130 нарушений: водителя попавшей в ДТП под Воложином маршрутки дважды лишали прав

24.10.2018 17:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 18 октября под Воложином маршрутное такси врезалось в бетонное ограждение. Ранее водитель микроавтобуса дважды лишался прав.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома, за свой водительский стаж гражданин привлекался к ответственности за нарушение ПДД примерно 130 раз.  

За последние два года мужчина допустил 30 нарушений, 27 из которых – превышение скорости. Также нарушителя дважды лишали права управления транспортными средствами.  

Жуткая авария под Воложином: два человека погибли, 14 пострадали. Кадры с места трагедии  

В ГАИ региона призывают пассажиров ставить в известность правоохранителей, если водители общественного транспорта превышают скорость или разговаривают за рулём.  

Отмечается, что в Гродненской области за 2018 год зарегистрировано более 340 нарушений водителями автобусов и маршруток. Каждое третье нарушение – превышение скорости на трассе.  

На прошлой неделе в Воложинском районе в ДТП с участием маршрутки погибли два человека, ещё 14 – пострадали. Всех пострадавших доставили в медучреждение.  

«Пациентов после хирургического лечения будет ждать длительный процесс восстановления» (здесь подробнее).  

 
 
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Новости Беларуси. 18 октября под Воложином маршрутное такси врезалось в бетонное ограждение. Ранее водитель микроавтобуса дважды лишался прав.   Как сообщает...
 
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