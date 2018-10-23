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Самолёт с символикой люфтваффе потерпел крушение в США
Новости США. Летающий фантом! В американском штате Калифорния неподалеку от Лос-Анджелеса рухнул на шоссе и загорелся одномоторный самолет с крестами люфтваффе (ВВС Германии времен Второй мировой войны) на крыльях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пилот не пострадал, прибывшие на место падения самолета пожарные потушили горящие обломки.
Информации о причинах авиапроисшествия пока не поступало, нет данных и о владельце самолета.
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Новости США. Летающий фантом! В американском штате Калифорния неподалеку от Лос-Анджелеса рухнул на шоссе и загорелся одномоторный самолет с крестами люфтваффе...
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