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Многоквартирный дом возведут в Минске при финансовой поддержке Китая

24.10.2018 16:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Китай строит жилье в Беларуси. Уже в 2019 году в Минске возведут многоквартирный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Многоквартирный дом возведут в Минске при финансовой поддержке Китая

Деньги на строительство на безвозмездной основе выделил Китай. Новый дом на 80 квартир появится во Фрунзенском районе. Его строительством займутся белорусские специалисты.

Многоквартирный дом возведут в Минске при финансовой поддержке Китая

Планируется, что новосёлы получат ключи от квартир летом 2019 года. Это социальный проект, то есть претендовать на заветные квадратные метры смогут только те, кто нуждается в поддержке государства.

Многоквартирный дом возведут в Минске при финансовой поддержке Китая

Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:
Дом на 80 квартир, это двух- и трехкомнатные, этот дом относится к категории социального жилья. Это было изначальным условием помощи, которая нам предоставлялась. Это малообеспеченные многодетные семьи, дети-сироты, воспитывающие детей-инвалидов.

Многоквартирный дом возведут в Минске при финансовой поддержке Китая

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Китай и Беларусь – это хорошие партнеры. Сейчас двусторонние отношения на пике развития. Важный аспект взаимодействия то, что лидеров наших стран связывает тесная личная дружба. Я уверен, этот проект будет содействовать укреплению двусторонних связей и дружбе наших народов.

Многоквартирный дом возведут в Минске при финансовой поддержке Китая

Это второй этап белорусско-китайского проекта по строительству социального жилья. Он включает возведение 22 домов, один из которых появится в Минске. В 2017 году такие квартиры уже построили в разных городах Беларуси. Планируется, что в рамках этого проекта возведут еще несколько десятков жилых зданий по всей стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Китай строит жилье в Беларуси. Уже в 2019 году в Минске возведут многоквартирный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Деньги на...
 
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