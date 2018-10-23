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Многоквартирный дом возведут в Минске при финансовой поддержке Китая
Новости Беларуси. Китай строит жилье в Беларуси. Уже в 2019 году в Минске возведут многоквартирный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деньги на строительство на безвозмездной основе выделил Китай. Новый дом на 80 квартир появится во Фрунзенском районе. Его строительством займутся белорусские специалисты.
Планируется, что новосёлы получат ключи от квартир летом 2019 года. Это социальный проект, то есть претендовать на заветные квадратные метры смогут только те, кто нуждается в поддержке государства.
Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:
Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Это второй этап белорусско-китайского проекта по строительству социального жилья. Он включает возведение 22 домов, один из которых появится в Минске. В 2017 году такие квартиры уже построили в разных городах Беларуси. Планируется, что в рамках этого проекта возведут еще несколько десятков жилых зданий по всей стране.
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Новости Беларуси. Китай строит жилье в Беларуси. Уже в 2019 году в Минске возведут многоквартирный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деньги на...
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