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Жители Афин требуют убрать базы НАТО из страны
Новости Греции. На антинатовский митинг вышли жители Афин и других крупных городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протестующие требуют выдворить из страны все базы Североатлантического альянса и США. Организатором акций выступила Коммунистическая партия Греции. Активисты манифеста утверждают, что рассчитывать на укрепление безопасности с помощью «таких баз смерти - недальновидно и ошибочно».
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Новости Греции. На антинатовский митинг вышли жители Афин и других крупных городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие требуют...
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