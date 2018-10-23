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«Всё в рабочем графике». Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»

24.10.2018 16:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 24 октября борисовский БАТЭ утренним рейсом на Лондон отправился на матч против «Челси», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники встретятся 25 октября в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Всё в рабочем графике». Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»

«Всё в рабочем графике». Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»

«Всё в рабочем графике». Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»

«Всё в рабочем графике». Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»

В английскую столицу поехал 21 футболист. С окончательной заявкой тренерский штаб определится уже на месте. Перед отлетом главком команды Алексей Бага отметил, что готовностью команды полностью доволен, а непобедимый статус «Челси» отнюдь не исключает футбольных сюрпризов.

«Всё в рабочем графике». Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):
В рабочем таком графике. После «Городеи» задача была восстановиться, потому что ноябрь вот-вот, и болячки накопились, и усталость, и большая занятость в сборных ребят. Поэтому восстановиться.

Более подробный анализ ребятам будет донесен уже по прилету в Лондон. Вчера была тренировка. Естественно, какие-то моменты указывались. Всё в рабочем графике.

«Всё в рабочем графике». Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»

Удивить футбольную Европу борисовчане постараются завтра, 25 октября. Старт поединка в 22.00 по белорусскому времени. Обслуживать матч будет итальянская судейская бригада.

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

 
 
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Новости Беларуси. 24 октября борисовский БАТЭ утренним рейсом на Лондон отправился на матч против «Челси», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники встретятся 25...
 
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