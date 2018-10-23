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«Всё в рабочем графике». Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»
Новости Беларуси. 24 октября борисовский БАТЭ утренним рейсом на Лондон отправился на матч против «Челси», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники встретятся 25 октября в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.
В английскую столицу поехал 21 футболист. С окончательной заявкой тренерский штаб определится уже на месте. Перед отлетом главком команды Алексей Бага отметил, что готовностью команды полностью доволен, а непобедимый статус «Челси» отнюдь не исключает футбольных сюрпризов.
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):
Более подробный анализ ребятам будет донесен уже по прилету в Лондон. Вчера была тренировка. Естественно, какие-то моменты указывались. Всё в рабочем графике.
Удивить футбольную Европу борисовчане постараются завтра, 25 октября. Старт поединка в 22.00 по белорусскому времени. Обслуживать матч будет итальянская судейская бригада.
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Новости Беларуси. 24 октября борисовский БАТЭ утренним рейсом на Лондон отправился на матч против «Челси», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники встретятся 25...
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