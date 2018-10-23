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Шойгу: учение «Щит Союза – 2019» имеет исключительно оборонительный характер

24.10.2018 16:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Военные Беларуси и России приступили к подготовке учения «Щит Союза-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пройдёт оно на территории России. Стороны обсудили основные подходы к его подготовке и утвердили замысел проведения. Это совместное оперативное учение Вооруженных Сил стало одной из основных тем, которые обсуждали на совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России.

Шойгу: учение «Щит Союза – 2019» имеет исключительно оборонительный характер

Кроме того, подписаны и другие важные документы. Среди них – соглашение об обмене информацией о перспективных технологиях и разработках, а также планы совместной работы коллегии на 2019 год и совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства. 

Шойгу: учение «Щит Союза – 2019» имеет исключительно оборонительный характер

Как подчеркнёт министр обороны нашей страны, всё это позволит развивать двусторонний диалог по всем направлениям. Тем более, полное взаимопонимание и единство мнений у военных ведомств двух стран уже есть.

Шойгу: учение «Щит Союза – 2019» имеет исключительно оборонительный характер

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Учение, проводимое на территории Российской Федерации, безусловно, станет главным мероприятием совместной подготовки органов управления и войск в будущем году. Подводя итоги реализации плана межведомственного сотрудничества за 2018 год, хочу подчеркнуть, что он выполнен, а это более 100 мероприятий совместной подготовки.

Шойгу: учение «Щит Союза – 2019» имеет исключительно оборонительный характер

Сергей Шойгу, министр обороны России:
Наше учение «Щит Союза – 2019» имеет исключительно оборонительный характер. Мы не предполагаем каких-либо наступательных действий. И мы, безусловно, делаем это не в ответ на какие-то учения, проводимые на Западе, а в ответ на те угрозы, которые сегодня существуют и с каждым годом прирастают.

Шойгу: учение «Щит Союза – 2019» имеет исключительно оборонительный характер

В военной сфере Беларусь и Россия сотрудничают уже давно. И за все эти годы достигнуты значительные результаты. Укрепляется оборонный потенциал Союзного государства, совершенствуется региональная группировка войск, проводятся совместные стратегические учения. Также развивается производственная и научно-техническая кооперация наших предприятий. Вместе разрабатываем и производим вооружение и военную технику. Кроме того, сотрудничество налажено и в подготовке военных кадров.

 
 
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Новости Беларуси. Военные Беларуси и России приступили к подготовке учения «Щит Союза-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пройдёт оно на территории...
 
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