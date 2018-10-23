Шойгу: учение «Щит Союза – 2019» имеет исключительно оборонительный характер

Новости Беларуси. Военные Беларуси и России приступили к подготовке учения «Щит Союза-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пройдёт оно на территории России. Стороны обсудили основные подходы к его подготовке и утвердили замысел проведения. Это совместное оперативное учение Вооруженных Сил стало одной из основных тем, которые обсуждали на совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России.





Кроме того, подписаны и другие важные документы. Среди них – соглашение об обмене информацией о перспективных технологиях и разработках, а также планы совместной работы коллегии на 2019 год и совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства.





Как подчеркнёт министр обороны нашей страны, всё это позволит развивать двусторонний диалог по всем направлениям. Тем более, полное взаимопонимание и единство мнений у военных ведомств двух стран уже есть.





Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Учение, проводимое на территории Российской Федерации, безусловно, станет главным мероприятием совместной подготовки органов управления и войск в будущем году. Подводя итоги реализации плана межведомственного сотрудничества за 2018 год, хочу подчеркнуть, что он выполнен, а это более 100 мероприятий совместной подготовки.





Сергей Шойгу, министр обороны России:

Наше учение «Щит Союза – 2019» имеет исключительно оборонительный характер. Мы не предполагаем каких-либо наступательных действий. И мы, безусловно, делаем это не в ответ на какие-то учения, проводимые на Западе, а в ответ на те угрозы, которые сегодня существуют и с каждым годом прирастают.





В военной сфере Беларусь и Россия сотрудничают уже давно. И за все эти годы достигнуты значительные результаты. Укрепляется оборонный потенциал Союзного государства, совершенствуется региональная группировка войск, проводятся совместные стратегические учения. Также развивается производственная и научно-техническая кооперация наших предприятий. Вместе разрабатываем и производим вооружение и военную технику. Кроме того, сотрудничество налажено и в подготовке военных кадров.