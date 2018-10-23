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Минск намерен провести матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году

24.10.2018 17:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Минск намерен провести матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году
Фото из открытых источников

Как сообщили представители Ассоциации «Белорусская федерация футбола», организация намерена провести матч за Суперкубок УЕФА в Минске на обновленном стадионе «Динамо» в 2021 году. Соответствующая заявка будет подана в УЕФА.

Минск намерен провести матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году Строили мы, строили...​ Что не так с обновленным стадионом «Динамо»?

Ожидается, что все претенденты на проведение игры станут известны в феврале 2019 года. Ассоциацию, которая примет матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году, предварительно назовут в мае-июне 2019 года.

Отметим, что АБФФ ранее уже участвовала в конкурсе на проведение в Минске матчей финальной стадии чемпионата Европы-2020, а также Суперкубка УЕФА 2020 года. Однако обе попытки не увенчались успехом.

Суперкубок УЕФА – официальный футбольный турнир, открывающий европейский сезон и состоящий из одного матча. В нем встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона. Розыгрыш обычно проводится в середине августа. В 2019 году Суперкубок УЕФА примет Стамбул (Турция), а в 2020 году трофей будет разыгран в Порту (Португалия).

 
Теги: Минск
 
 
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Страна, которая примет престижный футбольный матч в 2021 году, будет названа в мае-июне 2019 года.
 
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