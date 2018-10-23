«Прямым текстом сказали: „Нечего тутбаю жаловаться“. И уволили — без пособия, без рекомендаций. Просто выставили», — говорит бобруйчанин Михаил Якубовский. Это тот самый «неправильный» цыган , который долго не мог устроиться на работу, потом все-таки получил место дворника, но, как выяснилось, ненадолго. После огласки истории с лишением и возвращением премии — читай, половины зарплаты, — около 20 дворникам Бобруйска Михаила уволили. TUT.BY попытался разобраться, в чем дело.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Михаил Якубовский — бывший карманник, который после 35 лет жизни по одному сценарию «украл, в тюрьму, вышел» решил, что больше так нельзя. В мае 2017 года после очередной «ходки» он начал искать работу. По его словам, сложности были не столько в том, что он неграмотный, сколько в его национальности.

Но на работу его взяли довольно быстро — после публикации на TUT.BY и разговора с главой Бобруйска Александром Студневым. Михаил «дал ему слово цыгана», что больше ни разу не обратится с просьбой, если Студнев поможет с работой.

Бобруйчанина взяли дворником в ЖЭУ № 13 Бобруйска. Он был этому очень рад, думал, теперь закончит ремонт своей времянки в Титовке, будет переводить хоть какие-то деньги 15-летней дочке, которая с матерью живет в Минске. Но радость была недолгой: Михаила и около 20 его коллег лишили премии . Причем премия у бобруйских дворников — это половина зарплаты. Обычно они получают 350−400 рублей. За июль начислили примерно половину.

Лишенные премии работники отправились на прием в администрацию Ленинского района. Чиновники объясняли, что лишили премии по делу, мол, эти сотрудники «некачественно выполнили свои обязанности». Речь шла о том, что трава не скошена.

Дворники же настаивали: ЖЭУ не выдает им ни инвентарь, ни перчатки, а траву приходится рвать голыми руками. Метлы дворники делают из подручных средств. а триммер — один на 180 дворов, к тому же использовать его может только обученный сотрудник.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

23 октября стало известно, что премию за июль дворникам все же вернули . Об этом рассказал Михаил:

— У нас на предприятии сменилось руководство. Из Могилева приезжали чиновники, сказали, что неправильно людей, то есть нас, лишили денег. Местные крутили, вертели, а потом все-таки вернули всем нам премии, только подоходный высчитали.

А вот вопрос с инвентарем, который дворникам зачастую приходилось покупать за свои деньги, по словам Михаила, так и не решился.

Вечером 23 октября Михаил позвонил и сказал, что его уволили.

— Меня, оказывается, брали на место девочки-декретницы, но при заключении договора-подряда мне об этом не сказали. Девочка эта вышла на работу в понедельник, а мне тут же сказали забрать трудовую книжку. Вот так, день в день: заранее не предупредили, никакого пособия не дали, другое место не предложили. Еще и девушка в отделе кадров сказала, мол, нечего журналистам звонить: «Прямым текстом сказали: „Нечего тутбаю жаловаться“. И уволили — без пособия, без рекомендаций. Просто выставили».

Сожительница экс-дворника Анна помогла ему составить обращение, под которым уже подписались 10 жителей домов, территорию вокруг которых убирал Михаил. Обращение с просьбой вернуть дворника на работу и восстановить справедливость бобруйчанин собирается выслать в администрацию президента.

Начальник ЖЭУ № 13 Андрей Борисенко объяснил TUT.BY, что Михаила действительно брали на место женщины, ушедшей в декрет. Она должна была выйти на работу через 2−3 месяца, но пришла с заявлением раньше. Михаила действительно уволили в тот же день, что и сообщили об увольнении, и решение об этом принимало руководство предприятия по обслуживанию жилищного фонда Ленинского района.

— На момент его увольнения вакансий дворника у нас в ЖЭУ не было, поэтому предложить ему что-то мы, например, не могли. Но сегодня (24 октября. — TUT.BY) один дворник подал заявление на увольнение. Я сказал Михаилу об этом, но он сам должен прийти с заявлением на работу. Правда, рассматривать его кандидатуру буду не я, а директор Бобруйского унитарного коммунального дочернего предприятия по обслуживанию жилищного фонда Ленинского района, — сказал Андрей Борисенко.

Он уточнил, что не против, чтобы Михаил снова работал дворником в ЖЭУ — претензий к нему как к сотруднику нет.

Оперативно получить комментарий у директора предприятия по обслуживанию жилищного фонда Ленинского района Сергея Гребеня не удалось. В отделе кадров комментировать ситуацию без разрешения Гребеня отказались.