В Вашингтоне открылась первая в США кофейня, где бариста общаются только на языке жестов. Starbucks расположился рядом с университетом Галлодет, где учатся как раз глухие и слабослышащие студенты. Компания наймёт 20-25 людей с проблемами слуха − все они владеют американским языком жестов, пишет Tjournal.

We're proud to introduce our first U.S. Signing Store. Now open in Washington, D.C.